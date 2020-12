Wijkagent Cleve over zijn Black Lives Matter actie: ‘Die vuist was voor mijn kinderen’

“In de aanloop naar het grote protest op de Dam in Amsterdam belde mijn tweelingbroer. Hij zei, kom ga mee. Ik wilde zó graag, na de dood van George Floyd. Zeggen dat we dit niet pikken. Tot hier en niet verder. Maar ik realiseerde me dat de sfeer op de Dam ook kon omslaan. Wat doe je dan als de ME naar voren moet en ik daar als burger sta? Ik ben ook een politieagent, 24/7. Dus ik bleef thuis.

“Toen kwamen de foto’s, de verhalen. Mijn broer vertelde over de sfeer. Zwart en wit stonden naast elkaar. Kippevel. Een week later was ik in uniform bij een demonstratie in Purmerend. Het gebeurde spontaan. Ik hoorde de camera’s klikken. De volgende dag stond die foto op de voorpagina van de krant.

“Natuurlijk is er altijd iemand die zegt: ‘Dat had je niet moeten doen’. Het uniform staat voor neutraliteit en objectiviteit. Ook in mijn binnenste ontstond een moreel gevecht. Kan ik dit doen? Maar op de foto zie je niet alleen een uniform, ook een zwarte man. Een man die discriminatie heeft meegemaakt. Een man die soms zonder reden wordt staande gehouden. Een man met een slavernijverleden, wiens identiteit generaties geleden is gestript.”

Heb ik er goed aan gedaan drie kinderen op deze aarde te zetten?

“Tegelijk draag ik het politie-uniform met ongelofelijk veel trots. Ik houd van mijn vak. Zonder politie verandert de wereld in een oorlogsgebied. Bedenk eens dat je 112 belt en er niemand opneemt. Wij helpen mensen, zetten jongens en meisjes weer op het goede spoor. Mijn wijk in Zaanstad is een multiculturele wijk. Als ik daar rondloop, is er vertrouwen en herkenning. Ik ben graag in dienst van een ander, nu doe ik dat toevallig met een pistool op mijn heup.

“Maar wat in Amerika gebeurde, kon niet. Een politieman had een moord begaan. Laat me dat verduidelijken. Meestal blijven we weg van woorden als moord of dader. We zeggen altijd ‘verdachte’ of ‘betrokkene’ omdat iemand nog niet voor de rechter is geweest. Maar dit was zo duidelijk, zo rauw en in your face. Dat een politieman 8 minuten en 46 seconden knielt op de nek van een ander mens. Een mens. En niemand vraagt of het goed gaat. Dan denk ik: wat een wereld leven we in ... Heb ik er goed aan gedaan om drie kindjes op deze aarde te zetten of ga ik daar spijt van krijgen?

“Begrijp me niet verkeerd. Nederland is een ontzettend mooi land. Ik heb hier mijn problemen gekend, maar ik weet ook dat mijn leven er in Suriname waarschijnlijk heel anders had uitgezien.”

Geen politiek gebaar

“Natuurlijk vroegen ze op het bureau waarom ik het had gedaan. Maar er is nu vooral compassie. De demonstraties hebben echt iets veranderd. Collega’s durven meer te vragen, gaan in gesprek. Pas dan snappen ze waar het soms misgaat en hoor je: ‘Jeetje Cleve, meen je dat nou echt?’

“Die vuist was geen politiek gebaar. Volgens mij hebben we allemaal het recht om een beroep te doen op artikel 1 van de grondwet. We hebben allemaal het recht op een gelijke behandeling. Ik hoop dat de wereld voor mijn kinderen iets mooier zal zijn door dit misschien kleine gebaar. Als er niemand buiten de lijntjes kleurt, dan verandert er nooit wat.”

