Wie zijn de toeslagenouders? Surinamers en bijstandsouders vaak de klos, concludeert het CBS

Voor het eerst heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een feitelijk beeld kunnen schetsen van de gedupeerden in de toeslagenaffaire. Van de migrantengroepen zijn Nederlanders met een Surinaamse achtergrond relatief de meest door de affaire getroffen bevolkingsgroep, gevolgd door Caribische Nederlanders.

Onverwacht is volgens de inspectie justitie en veiligheid, die de cijfers analyseerde, dat een vijfde deel van de onderzochte ouders in de bijstand zat op het moment dat de Belastingdienst begon met invorderen. Alom werd aangenomen dat het vaak om werkende ouders ging die toeslagen voor de kinderopvang aanvroegen, maar bij slechts ruim de helft was loon de belangrijkste bron van inkomsten. Aangezien bijstandsgerechtigden een sollicitatieplicht hebben, kunnen zij een toeslag aanvragen.

Tel hierbij op dat twee derde van de gedupeerden meer schulden dan bezittingen had op het moment dat de Belastingdienst begon met invorderen - en dan rijst een beeld van ouders die er financieel erg zwak voorstonden op het moment dat zij geconfronteerd werden met belastingclaims van vaak vele duizenden euro’s.

Het CBS heeft gebruikgemaakt van de gegevens van de 10.265 gezinnen van wie is vastgesteld dat zij gedupeerde zijn in de toeslagenaffaire, na een eerste toets door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen. In totaal zijn er 24.125 aanvragers, met 63.120 kinderen. Alleen de gedupeerden in de periode 2014-2016 en 2016-2018 zijn onderzocht.

Meer schulden dan bezittingen

De helft van de 10.265 gedupeerden zijn eenoudergezinnen. Een grote meerderheid van de ouders heeft een laag of middelbaar opleidingsniveau. Er komen 1830 toeslagaanvragers uit Suriname en 1275 uit Caribische delen van Nederland. Verder zijn er toeslagaanvragers afkomstig uit Turkije (800), uit andere Europese landen (700), Marokko (615) en Indonesië (165).

De inspectie justitie en veiligheid heeft een analyse gemaakt van de cijfers van het CBS. Dit gebeurde in het kader van een onderzoek naar de vraag of toeslagenouders onevenredig vaak te maken hebben gekregen met een jeugdbeschermingsmaatregel als uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling. Het profiel van de toeslagenouders dat nu bekend is, moet daarbij helpen. In september hebben CBS en de inspectie deze analyse gereed.

