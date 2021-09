Wie zijn de patiënten die nog op de ic’s belanden?

Het meest optimistisch stemmende cijfer in de maandelijkse rapportage die de stichting Nice deze week publiceerde, is het dalende aantal patiënten dat op de ic overlijdt. In juli en augustus stierf op de ic’s 13,3 procent van de covidpatiënten. Dat is een voorlopig percentage dat zal stijgen omdat er nog patiënten op de ic liggen bij wie de uitkomst nog ongewis is. Maar dat er een daling is, bevestigt ook Dave Dongelmans, voorzitter van stichting Nice en intensivist in het Amsterdam UMC.

Dat heeft uiteraard alles te maken met de vaccinaties. Negen van de tien patiënten die nu met Covid-19 in het ziekenhuis terechtkomen, zijn niet of niet volledig gevaccineerd. “Die verhouding zie je ook terug op de ic’s”, zegt Dongelmans.

Nonresponders

“Je zit nu met een groep die zich bewust niet heeft laten vaccineren en mensen die bijvoorbeeld de taal niet goed begrijpen.” En met een kleine groep die ondanks vaccinatie toch ernstig ziek wordt. Dat kan, omdat het vaccin niet voor 100 procent beschermt tegen ernstige ziekte. Wel bijna overigens. Maar er is ook een groep zogeheten non-responders; mensen die geen of weinig antistoffen aanmaken na vaccinatie. Zij blijven kwetsbaar.

“Lagere sterfte komt natuurlijk ook doordat we ziekte steeds beter kennen”, zegt Dongelmans. Antistollingsmiddelen en ontstekingsremmers zorgen voor een betere prognose. Dat zijn middelen die vorig jaar zijn ontdekt als medicijn. Dit jaar is er nog weinig bij gekomen. Een proef van bloedbank Sanquin met antistoffen van bloeddonoren die covid hebben gehad, heeft nog niks opgeleverd, zo werd deze week bekend.

Lagere sterfte komt ook door meer kennis bij het medisch personeel. “We zien complicaties sneller aankomen”, zegt Dongelmans. “Longembolie bijvoorbeeld, wat eigenlijk geen complicatie is maar een uiting van de ziekte. We zijn daar meer op gespitst dan eerder. Als we het idee hebben dat er iets gebeurt, maken we nu snel een scan.”

Minder chronische ziektes

Al zijn de cijfers in de nieuwe rapportage van Nice nog niet compleet, zij geven wel een accuraat beeld van de gemiddelde leeftijd. Die daalt. Van 63 in maart vorig jaar naar 55 nu. De daling van de leeftijd is eenvoudig te verklaren. Dat heeft te maken met de volgorde van vaccineren. Ouderen waren als eerste aan de beurt en de vaccinatiegraad is er hoger. Dat is ook het geval bij de groep kwetsbaren; de mensen met chronische ziekten. De nieuwe cijfers laten zien dat hun aandeel op ic’s verder terugloopt. Vorig jaar had bijna de helft van de ic-patiënten met covid een chronische ziekte, nu is dat ongeveer een op de drie.

Vanaf het begin van de pandemie klinken al berichten dat op de ic’s vooral Nederlanders met overgewicht liggen. Sinds die tijd is de gemiddelde BMI, waarmee overgewicht wordt gemeten, alleen maar gestegen. Bij een BMI hoger dan 25 heeft iemand overgewicht. Vorig jaar maart was de BMI van ic-patiënten met covid 28,7. De afgelopen twee maanden steeg dat cijfer naar 30,1.

Met overgewicht op de ic

Een sluitende theorie voor de stijgende BMI heeft Dongelmans niet, maar een hypothese heeft hij wel. “Het kan zijn dat de bevolkingsgroepen die nu niet gevaccineerd zijn ook een hoger BMI hebben. Het ingewikkelde met de BMI is dat mensen met overgewicht een grotere kans hebben op de ic terecht te komen, maar liggen zij eenmaal op de ic, dan is de overlevingskans gelijk aan die van mensen met een gezond gewicht.”

Afgelopen maanden verschenen geregeld zorgwekkende berichten over zwangere vrouwen op de ic’s, die een verhoogd risico liepen op een te vroeg geboren of doodgeboren kind. “Maar van dat golfje zwangeren op de ic is bij mijn weten gelukkig niets meer te zien”, zegt Dongelmans. “Eerst was het advies aan zwangere vrouwen: vaccineer je niet. Daarna: doe het toch maar wel. Misschien hebben we een effect gezien van die uitgestelde vaccinaties.”

