Wie waren de Sovjet-soldaten die begraven liggen in Leusden? De oplossing van het mysterie is nabij

Een doorbraak noemt directeur Remco Reiding van de Stichting Sovjet Ereveld de vondst. Hij spant zich al decennia in voor de in totaal 865 hier begraven Sovjet-oorlogsslachtoffers en hun nabestaanden. De nu opgedoken puzzelstukjes gaan over een groep van 101 Sovjet-krijgsgevangenen, die de Duitsers in 1941 naar Nederland haalden.

Reiding: “Over hen bestaan zeer weinig originele bronnen. Volgens getuigen moesten de gevangenen dienen als levend propagandamateriaal. De Duitsers hadden ze uitgekozen om hun Centraal-Aziatische uiterlijk en sjofele aanblik: ‘Kijk, tegen dit soort bolsjewistische Untermenschen vechten wij’.”

Boterhammen en appels

Nadat de slachtoffers te kijk hadden gestaan op station Amersfoort werden ze naar het kamp geparadeerd. Of dat toekijkers overhaalde om zich als vrijwilliger voor het oostfront aan te melden is onbekend. “Sommige omstanders gaven de mannen boterhammen en appels, tot de Duitsers ze weg schopten”, aldus Reiding.

Met de mannen liep het slecht af. Door honger, ziekte en mishandelingen stierven 24 in het kamp. De overige 77 werden in april 1942 gefusilleerd. Na de oorlog werden hun lichamen begraven op wat zou uitgroeien tot de centrale plek voor alle overleden Sovjet-soldaten in Nederland. De meeste lichamen waren uit Duitsland overgebracht door de Amerikanen, die hun mede-geallieerden een graf in ‘vijandig gebied’ wilden besparen. Het lukte Reiding om meer dan 250 van de 865 begraven slachtoffers te identificeren en veel nabestaanden op te sporen.

Onopgelost mysterie

Maar elk spoor ontbrak van de identiteit van die eerste 101 Sovjet-soldaten. Reiding: “Ondanks alle successen bleef dat altijd een onopgelost mysterie.”

Reiding zocht in vele landen en reisde onder meer naar Oezbekistan, thuisland van veel slachtoffers. In mei kreeg hij aanwijzingen dat in het Russisch Staatsarchief in Moskou meer te vinden moest zijn. “Na de oorlog zijn brieven en andere papiertjes op de lichamen aangetroffen, met een stempel van de forensisch specialist. Van vijf briefjes en één gedicht zijn nu de foto’s opgedoken.”

Werk aan de winkel voor Reiding en de zijnen: “Als we met de namen op de briefjes identiteiten kunnen vaststellen, dan weten we nog niet in welke graven we hun lichamen moeten zoeken. Ik denk niet dat de komende maanden saai voor me worden.”

