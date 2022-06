Wie waren de slachtoffers van Ridouan T.’s moordmachine?

Niemand durft, zegt de officier van justitie aan het begin van het slotbetoog in het Marengoproces, dat nog tot het einde van deze maand duurt. Niemand durft te komen, laat staan te spreken, zoals dinsdag wel gebeurde in het proces tegen de uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries. Die liquidatie heeft volgens het Openbaar Ministerie te maken met Marengo, met de groep rond Ridouan T.

Het Marengoproces draait om zes moorden en verschillende pogingen tot moord in de periode september 2015 tot en met januari 2017, toen Nabil B. naar de politie stapte en zich als kroongetuige presenteerde. De moorden stopten toen niet, ook dit jaar viel er weer een slachtoffer, maar de latere liquidaties behandelt het OM in een ander strafproces: Eris.

Wie praat, die gaat

Alle moorden zijn gepleegd met één motief: wraak, zegt de officier. Wie praat, die gaat.

Dat overkomt Ronald Bakker op 9 september 2015. Hij werkt in een spyshop waar mensen rond de groep van T. weleens spullen kopen. Bij de verdachten die nu terechtstaan, leeft het idee dat Bakker informatie doorspeelt aan de recherche. Als hij van zijn werk naar huis rijdt, heeft hij niet in de gaten dat een motorrijder hem volgt. Thuis zit zijn vrouw met een been in het gips op de bank. Ze hoort drie schoten, kijkt naar buiten en ziet haar man in de auto zitten, dood. De 59-jarige Bakker heeft vier kinderen. Een van hen ziet hoe de motorrijder haar vader doodschiet.

Een vergelijkbaar lot treft Samir Erraghib en zijn dochtertje. De 37-jarige Erraghib heeft volgens T. met een rivaal gesproken over zijn organisatie. Op 17 april 2016 stapt Erraghib in de auto voor zijn huis in IJsselstein, met zijn zevenjarige dochter die hij naar Arabische les wil brengen. Twee mannen in een auto verderop hebben op dat moment gewacht. Een van hen stapt uit, trekt zijn pistool en schiet Erraghib dood. Zijn dochter blijft fysiek ongedeerd. Erraghib laat een vrouw en drie kinderen achter.

Vergeefse vluchtpoging

Na deze liquidatie is T. euforisch en zet direct nieuwe opdrachten uit, zo blijkt uit ontsleutelde berichten. Nog geen maand later is de 29-jarige Abderrahim Belhadj aan de beurt. Hij zou cocaïne uit een partij van T. achterover hebben gedrukt en heeft contact met de politie. Op 9 mei 2016 wordt Belhadj naar een flat in Amsterdam-Zuidoost gelokt waar een schutter in het trapportaal meerdere kogels op hem afvuurt. Hij probeert te vluchten, maar sterft op de galerij.

Ranko Scekic loopt 22 juni 2016 door de straat waar hij woont in Utrecht-Overvecht en praat met een vriend. Even verderop rijdt een scooter met twee mannen erop de straat in. De 45-jarige Scekic is een vriend van een oude rivaal van T., die op de dodenlijst staat maar zich onzichtbaar weet te houden. Scekic zelf is ook een doelwit, vanwege de vriendschap maar ook omdat hij over een paar weken getuigt in de zaak 26Koper, de voorloper van Marengo. De scooter nadert, een van de mannen opent het vuur. Zijn vrouw en kinderen zijn thuis als Scekic op straat sterft.

De Opel Corsa van zijn vader

Martin Kok was al twee keer aan de dood ontsnapt. De voormalige crimineel is een succesvolle misdaadblogger en schrijft zonder enige terughoudendheid over criminaliteit. Hij is ook een van de eersten die Ridouan T. bij naam noemt. Op 8 december 2016 bezoekt Kok bordeel Boccaccio in Laren. Hij is met de Opel Corsa van zijn vader, die trots is dat zijn zoon eindelijk op een normale manier zijn geld verdient. Als de 48-jarige Kok in wil stappen, wordt hij doodgeschoten. Ook hij laat kinderen achter.

De moord op Hakim Changachi zal alles veranderen. De 31-jarige man behoort tot een criminele Utrechtse familie, maar is geen doorgewinterd onderwereldfiguur. Changachi heeft een vrouw die zwanger is en woont in een flat aan de Utrechtse Faustdreef. Daar sterft hij, in een portiek. Een vergissing, want het eigenlijke doelwit is Khalid H., die ook aan de Faustdreef woont. Changachi is de oude buurjongen van Nabil B., die na deze vergismoord naar de politie stapt.

Belangrijke gebeurtenissen in het Marengoproces

9 september 2015

Moord op Ronald Bakker

17 april 2016

Moord op Samir Erraghib

9 mei 2016

Moord op Abderrahim Belhadj

22 juni 2016

Moord op Ranko Scekic

16 september 2016

Nederland krijgt toegang tot versleutelde berichten op Canadese server

8 december 2016

Moord op Martin Kok

12 januari 2017

Moord op Hakim Changachi

mei 2017

Versleutelde berichten van server in Costa Rica gehaald

23 maart 2018

OM presenteert kroongetuige Nabil B., begin pro-formazittingen

29 maart 2018

Broer van kroongetuige vermoord

18 september 2019

Advocaat van kroongetuige, Derk Wiersum, doodgeschoten

16 december 2019

Ridouan T. aangehouden in Dubai

7 februari 2020

Saïd R., rechterhand van T., gearresteerd in Colombia

22 maart 2021

Start inhoudelijke zittingen

6 juli 2021

Vertrouwenspersoon kroongetuige Peter R. de Vries doodgeschoten

8 oktober 2021

Neef en advocaat van T. gearresteerd

