Wie terugkeert uit risicogebied wordt dringend verzocht twee weken in quarantaine te gaan

Reizigers die naar gebieden willen reizen die zwaar getroffen zijn door het coronavirus, hebben vanaf volgende week een gezondheidsverklaring nodig. Ook wordt Nederlanders die terugkeren uit deze hoogrisicogebieden, dringend geadviseerd om twee weken in thuisquarantaine te gaan.

Het kabinet besloot dit tijdens het crisisberaad van gisteravond. Door de gezondheidsverklaring wordt het vanaf 17 april weer mogelijk om binnen Europa te vliegen, ook naar gebieden waar nu nog een vliegverbod voor geldt. Dat zijn bijvoorbeeld Italië en Spanje.

Er is nog geen einddatum ingesteld voor de maatregelen die gisteren aangekondigd werden. Inreisverboden voor hoogrisicogebieden buiten Europa blijven nog gelden tot zeker 15 mei.

Het kabinet kan niemand dwingen om in thuisquarantaine te gaan, zei minister Cora van Nieuwenhuizen (infrastructuur) na afloop van het crisisberaad. Het dringende advies om twee weken thuis te blijven na terugkeer in Nederland, gold vooralsnog alleen voor reizigers uit Amerika. Het invullen van een gezondheidsverklaring was tot nu toe alleen verplicht voor reizigers uit New York.

In het vliegtuig worden passagiers ingelicht

De gezondheidsverklaring kunnen reizigers verkrijgen door een vragenlijst in te voeren. Ook krijgen passagiers in het vliegtuig te horen welke beperkingen in Nederland gelden. De lijst met hoogrisicogebieden is te vinden op de website van het Europese luchtvaartagentschap EASA.

Half maart stelde het kabinet het vliegverbod in voor de landen die het zwaarst waren getroffen door het virus: Italië, Spanje en Oostenrijk. Dat verbod zou vandaag aflopen, maar wordt met een week verlengd. Nederland liet ook al geen passagiersvliegtuigen meer toe uit China, Zuid-Korea en Iran.

Voor Caraïbisch Nederland gold een nog langere lijst van landen, waaruit de eilanden geen passagiers toelieten.

