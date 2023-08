‘Wie Raymond Westerling op het schild hijst, verdoezelt oorlogsmisdaden’

Hij is van 1955, emeritus hoogleraar vaderlandse geschiedenis inmiddels, met vele prestigieuze onderzoeken op zijn naam, vooral naar de koloniale geschiedenis. En nog is hij niet uitgeschreven. Zo onderzoekt hij nu, in opdracht van de koning, het koloniale verleden van het huis van Oranje.

Dankzij al dat onderzoek is Oostindie (de achternaam is een verbastering van Oosteinde, red.) zeer vertrouwd met de gevoelens van miskenning en afwijzing die leven bij ‘postkoloniale migranten’. Of, zoals hij in zijn nieuwste boek Rekenschap schrijft, ‘de mensen die hier zijn, omdat wij ooit daar waren’. Hij kent ook de pijn die daarbij hoort en nog steeds voelbaar is bij Indische Nederlanders en hun nazaten – zeg maar de voormalige Nederlandse onderdanen die hier noodgedwongen arriveerden, nadat de Republiek Indonesië in 1949 door Nederland erkend was.

Geen warm welkom

“Zonder enige twijfel was deze groep van ruim 300.000 mensen hier niet erg welkom”, zegt Oostindie over die periode. “De witte Nederlanders uit de kolonie nog wel, maar er waren grote zorgen over de ‘in Indië gewortelden’, zoals destijds Indische Nederlanders werden genoemd. Die komen niet hier vandaan en kunnen zich nooit aanpassen, dacht men.” Ja, de koloniale geschiedenis is doortrokken van racisme, zegt hij. “Maar Nederland was na de oorlog straatarm. Ook daarom was opvang schamel. Er was ook geen aandacht voor specifieke noden en materieel speelde er ook van alles. Zo zijn de Indische ambtenaren tijdens de Japanse bezetting niet uitbetaald. Den Haag zei: ‘Dat is niet onze verantwoordelijkheid’. En later wilde men gewoon geen gezeur meer – en dat doet iets met mensen.”

Illustratief is ook dat het Indisch Monument in Den Haag er pas in 1988 kwam, na een stevige lobby van de vele Indische organisaties. Sterker: nu pas worden er voorbereidingen getroffen voor een bersiap-monument in Den Haag en een Amsterdams monument voor de ‘troostmeisjes’, de seksslaven voor Japanse militairen.

Het ‘gebaar van Kok’

“De verschillende achtereenvolgende kabinetten hebben later wel stappen gezet”, zegt Oostindie. Zo maakte het kabinet-Kok een gebaar door onder andere 350 miljoen gulden uit te trekken voor een individuele tegemoetkoming. “Maar dat is het dan wel”, zei Kok. De Indische organisaties, verenigd in het Indisch Platform, gingen daarmee akkoord, sommige morrend. Zij zijn ook de organisaties die zich inzetten voor een waardige herdenking van de slachtoffers van de Japanse bezetting en voor erkenning van de Indische cultuur in Nederland. Maar er is ook een groep die zei: wij gaan gewoon door en eisen meer.” Dat ongenoegen wordt door het Indisch Platform 2.0 verwoord.

Jaarlijks herdenkt Nederland bij het Indisch Monument in Den Haag alle slachtoffers van de Japanse bezetting. Die duurde van 1942 tot 1945, toen er op 15 augustus met de capitulatie van Japan een officieel einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Beeld Maarten Hartman

Eerlijk gezegd, wat dat platform eist, kan Oostindie best begrijpen. “De backpay-regeling uit 2015, waarmee het kabinet dacht de kwestie van die achterstallige salarissen te kunnen oplossen, kent absoluut geen verheffende geschiedenis. Men heeft net zo lang gewacht totdat bijna alle rechthebbenden overleden waren, zo schraperig is dat aangepakt. Aan de andere kant: er zijn ook veel Indische mensen die zeggen: laten we daarover ophouden, we moeten vooruit. En naar mijn idee is die groep veel groter.”

Grenzen trekken

Feit is wel dat het Indisch Platform 2.0 de aandacht op zich weet te vestigen, nu ook weer met de eigen herdenking op de Dam van de Japanse bezetting, waarbij de dochter van de Nederlandse oorlogsmisdadiger Raymond Westerling spreekt. Daarnaast weerspreekt voorzitter Peggy Stein dat Nederlandse militairen in de Indonesische vrijheidsoorlog oorlogsmisdaden pleegden – wat haaks staat op de studies die vorig jaar mede onder Oostindies leiding zijn gepubliceerd.

“Ik spreek geen oordeel uit over Indisch Platform 2.0, juist omdat ik met alle Indische groepen een zekere verwantschap voel en de emoties begrijp. Ik vind wel dat je grenzen kan trekken. Het is onvermijdelijk dat bij een Indië-herdenking de gedachten uitgaan naar bijvoorbeeld de bersiap en de onafhankelijkheidsstrijd. Maar wie Raymond Westerling op het schild wil verheffen, begeeft zich in troebel water. Hiermee verdoezelt deze organisatie oorlogsmisdaden. Het lijkt haast alsof zij wil zeggen: ‘Hadden we die oorlog maar gewonnen’. Maar de inzet voor betere compensatie, dát lijkt me geen onzinnige claim.”

Niet onder de indruk

Het platform lijkt ook gelegenheid te willen bieden aan boze oud-strijders, die vinden dat Oostindie c.s. de koloniale geschiedenis eenzijdig hebben beschreven. Historicus Oostindie is daar niet van onder de indruk. “De opdracht van de vorig jaar verschenen studies was: onderzoek het Nederlands militair optreden. Het Indonesisch geweld is daarbij niet centraal gesteld, maar wel door ons genoemd.” Bovendien, is hem opgevallen, er is altijd een beperkt aantal mensen dat zegt te spreken namens alle oud-strijders. “Maar niemand controleert of dat klopt.”

Jaren geleden sprak Oostindie een aantal veteranen, voorafgaand aan een door hem te houden toespraak op een herdenking van oud-strijders. “Allemaal mannen van in de negentig. En ik zei: ik begrijp goed wat jullie voelen, maar tegenover die paar duizend gesneuvelde Nederlandse militairen staan minimaal honderdduizend gedode Indonesische strijders. Ik wil hen ook herdenken in mijn toespraak. Toen zeiden zij allemaal: oké, natuurlijk, daar moet ook ruimte voor zijn.”

