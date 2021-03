Wie plakt die intimiderende stickers van Vizier Op Links?

Intimiderende stickers op deuren plakken, mag dat? En wie doet zoiets? Die vragen spelen onder andere bij de Leidse universitair docent Nadia Bouras en GroenLinks-gemeenteraadslid Huub Bellemakers. Zij kregen te maken met intimidatie door Vizier Op Links, een rechts-extremistisch ‘platform’.

Zelf zien de initiatiefnemers (of initiatiefnemer) dat ongetwijfeld anders. Maar hoe precies, dat is niet na te gaan, want het is niet bekend wie er achter Vizier Op Links zit. Op de stickers, die Bouras en Bellemakers op hun woning vonden, staat de tekst: ‘Deze locatie wordt geobserveerd door volgers van Vizier op Links’.

Meer polarisatie

In oktober constateerde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid dat onder druk van de coronacrisis de Nederlandse samenleving is gepolariseerd. Dat uit zich onder meer in extremisme. Of dat vaker leidt tot intimidaties, zoals de stickers van Vizier Op Links? “Het lijkt erop”, zegt Julien van Ostaaijen, “maar cijfers heb ik niet”. Van Ostaaijen is lector recht en veiligheid bij het expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool. Dat hij vaker intimidaties signaleert, onder andere van publieke personen, kan volgens hem ook komen doordat er meer aandacht voor is.

Ik kom net thuis en vind dit op mijn deurpost. Dit is niet normaal. pic.twitter.com/pE428Wgk7Y — Nadia Bouras (@NadiaBouras) 21 maart 2021

Bekend is dat burgemeesters en wethouders te maken hebben met bedreigingen, maar dat komt meestal voort uit de strijd tegen criminaliteit. Inspecteurs van de Voedsel- en Warenautoriteit kunnen ook meepraten over bedreigingen tot aan de voordeur, omdat ze in conflict zijn geraakt met bazen in de vleesindustrie.

De fractieleider van D66, Rob Jetten, heeft er eveneens weet van. Hij kreeg een bezoekje van vijf leden van de activistische Farmers Defence Force. Zij boden Jetten een voedselpakket aan, om zijn quarantainetijd door te komen. Een ludieke manier om de sympathieke kant van de boeren te tonen. Maar Jetten vatte het achteraf toch iets anders op.

‘Ludiek’ is ook de omschrijving die Vizier Op Links gebruikt voor haar stickeracties. “De stickers van Vizier Op Links zijn ludiek en vrij verkrijgbaar. Er zijn er al duizenden van verstuurd, letterlijk. Beetje ingewikkeld om ons ieder individueel stickertje aan te rekenen”, zo was te lezen op het Twitterkanaal van het platform.

Eenling

Inderdaad is niet duidelijk of de stickeracties een gecoördineerde actie zijn, of dat eenlingen na donatie stickers ontvangen, de adressen opzoeken van mensen die zij willen intimideren en de stickers gaan plakken. Toch zit er wel verschil tussen de actie van de FDF en Vizier Op Links. Een voedselpakket komt toch anders over dan een tekst die je erop wijst dat je in de gaten wordt gehouden. “Een neutrale boodschap is het zeker niet”, zegt Van Ostaaijen.

Maar het is ook weer geen kogelbrief. Daar staat gevangenisstraf op. De sticker van Vizier op Links is intimiderend, maar niet strafbaar. “Dat is het ‘spel’. Intimiderend zijn zonder de wet te overtreden. Terwijl je heel goed aanvoelt dat dit niet kan.”

Robin Hood

Van Ostaaijen is behalve lector veiligheid en recht ook universitair docent bestuurskunde aan de universiteit van Tilburg. Daarnaast doet hij onderzoek naar ‘Robin Hoods’ en de rechtsstaat. “Een Robin Hood”, zo legt hij uit, “is iemand die het recht in eigen hand neemt omdat hij of zij denkt een nobel doel te dienen. Een half jaar geleden hadden we berichten over pedojagers. En je hebt groepen burgers die door de wijk patrouilleren met portofoons omdat ze denken de politie te helpen, zodat de buurt veiliger wordt. Nu wil ik deze groepen niet vergelijken met Vizier Op Links, maar wat ze gemeen hebben is dat inwoners zelf een doel formuleren dat ze als nobel zien en daarnaar handelen.”

Vizier Op Links is geen Robin Hood, hooguit een ‘valse’, stelt Van Ostaaijen. “Die hebben minder nobele doelen.”

Lees ook:

Aangiftes tegen ‘Vizier Op Links’ na stickeractie

Historica Nadia Bouras doet aangifte tegen internetplatform ­‘Vizier Op Links’, wegens een intimiderende sticker die zij gisteren op haar woning aantrof.