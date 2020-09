Wie neemt het stokje over, als ’s lands enige Friese tolk straks plots uitvalt?

“Ja, ik bin de iennichste”, beaamde Fedde Dijkstra uit Wirdum vorig jaar nog tegenover de Leeuwarder Courant. Het dagblad interviewde Nederlands enige gerechtstolk onder de veelzeggende kop ‘Als Fedde Dijkstra omvalt, glijdt het Fries uit de rechtspraak’.

Sinds 2014 is in de Wet gebruik Friese taal geregeld dat Friezen er recht op hebben om zich in het juridische verkeer te bedienen van hun moerstaal, het Fries. Niet overal, maar wel in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Het is zelfs een wet die onder Europees toezicht valt, en een comité van de Raad van Europa waarschuwde vorig jaar dat er maar één tolk Fries was.

Om te voorkomen dat er geen tolk is als Dijkstra onverhoopt uitvalt, meldden Gedeputeerde Staten van Friesland woensdag dat er geld beschikbaar is gesteld om reeds dienstdoende tolken Frans, Duits of Engels op te leiden tot tolk Fries. Zij kunnen straks een toets doen waarmee ze langs een versneld traject de bevoegdheid voor Fries erbij halen. Het toetsmateriaal is klaar, een toetsingcommissie is benoemd.

Zeven tolken Fries

GS hopen dat er binnen afzienbare tijd zeven tolken Fries zullen zijn. Die oplossing is ‘second best’, aldus GS. Het mooist zou natuurlijk zijn dat meer rechters het Fries beheersen, zodat een tolk niet nodig is.

Heel druk zullen die zeven het hoe dan ook niet krijgen, afgaande op wat tolk Dijkstra vorig jaar meldde in het interview. Hij kon het werk makkelijk in zijn eentje aan, want ‘der binne hast giin opdrachten’.

Je kunt de volgende krantenkop over het onderwerp nu al een beetje zien aankomen: ‘Werkloosheid onder Friese tolken bijna 90 procent’.

