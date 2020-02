Wie klaagt over privacyschending krijgt pas na lang wachten antwoord

Nadat er vorig jaar opnieuw een record aantal mensen bij de privacywaakhond aanklopten, concludeert de AP zelf dat het langer duurt dan wenselijk voordat een klacht in behandeling wordt genomen. Gemiddeld wachten klagers wel een half jaar.

In 2019 meldden burgers 27.800 keer een vermeende overtreding van de wet bij de privacywaakhond. Dat is bijna 79 procent meer dan in 2018. De klachten gingen over uiteenlopende onderwerpen. Van een kerk die weigert iemand uit te schrijven uit het doopregister, tot een bedrijf dat geld vraagt voor het mogen inzien van de eigen opgeslagen persoonsgegeven, of een energieleverancier die ondanks verzoeken om contactgegevens uit het systeem te halen maar blijft bellen met aanbiedingen.

Volgens de Europese privacyregels is de Autoriteit Persoonsgegevens verplicht om burgers die zeggen dat hun eigen privacy wordt geschonden, verder te helpen. In 2019 werden zo'n 20.700 klachten afgehandeld. Daar zat ook nog achterstallig werk tussen van het jaar ervoor.

Dwangsom of boete

Een klein deel van de klachten leidt uiteindelijk tot een officieel onderzoek (vorig jaar 138 in totaal). Daarvan constateerde de AP 25 keer een overtreding van de privacywet, wat kan leiden tot een dwangsom of boete.

De overige klachten kregen een andere afhandeling. Zo verstuurt de Autoriteit Persoonsgegevens bedrijven die de regels overtreden wel eens brieven om de privacywet nog eens uit te leggen. Ook bemiddelt de toezichthouder soms tussen klager en organisatie. Bij een vijfde van de klachten was volgens de Autoriteit Persoonsgegevens geen sprake van een privacyschending.

Volgens de AP is er meer capaciteit nodig om klachten sneller af te handelen. Het is niet de eerste keer dat de toezichthouder om meer middelen vraagt. Vorig jaar besloot het kabinet extra geld vrij te maken nadat bleek dat de invoering van de Europese privacyregels de waakhond flink meer werk opleverde. In plaats van dik 15 miljoen euro, werd het jaarlijkse budget voor vorig jaar verhoogd tot 18,5 miljoen. Minister Sander Dekker van rechtsbescherming beloofde jaarlijks met de AP in gesprek te gaan over de capaciteit en het budget.

