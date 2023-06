Wie is Michael Ruperti, de nieuwe advocaat van Ridouan T.?

Ridouan T. heeft in Michael Ruperti mogelijk een nieuwe advocaat gevonden. De advocaat en veteraan, die bekend staat om zijn militaire specialisme, stond eerder activist Willem Engel bij en was opponent van Thierry Baudet.

Zelden is Michael Ruperti op kantoor te vinden. Bijna altijd is hij onderweg. Naar de kazerne, naar een cliënt of naar de rechtbank. Binnenkort zal hij ook op de stoep staan van de Extra Beveiligde Inrichting in Vught om Ridouan T. te bezoeken.

Ruperti is voorlopig de nieuwe advocaat van T., die sinds de aanhouding van advocaat Inez Weski, afgelopen april, zonder raadsman zat. Ruperti stelt een advocatenteam samen dat de belangen van T. gaat behartigen in de veelbesproken Marengo-zaak, waarin hij eerder zelf al een rol vervulde. Of Ruperti zelf in dat team plaatsneemt is nog onbekend.

“Het feit dat hij in zo’n grote strafzaak door toedoen van het Openbaar Ministerie nu zonder zit, is mijn motivatie om hiermee aan de slag te gaan”, zei hij in het AD over zijn besluit om de verdediging van T. op zich te nemen.

Militaire achtergrond

Ruperti is een jongen van de straat die opgroeide in de Amsterdamse Bijlmer. Na zijn schooltijd studeerde hij rechten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waarna hij begon als militair jurist. Hij voltooide de officiersopleiding van de Koninklijke Militaire Academie in Breda en ging in 2004 op uitzending naar Bosnië.

In 2007 werd Ruperti beëdigd als advocaat. In de jaren erna groeide hij uit tot een van de bekendste advocaten in het militair strafrecht. Hij kent de wereld van defensie door en door. “Ik spreek de taal van militairen”, zei hij eerder.

Ruperti stond tal van militairen bij in strafzaken, maar hielp ook slachtoffers. Dutchbat-veteranen klopten bij hem aan, net als de nabestaanden van de twee Nederlandse militairen die sneuvelden bij het mortierongeluk in Mali in 2016. Maar Ruperti staat niet uitsluitend militairen bij; tijdens de coronapandemie verdedigde hij antivaccinatie-activist Willem Engel, die door justitie werd verdacht van opruiing.

Politieke carrière

Ruperti had al eerder een – kleine – rol in het Marengo-proces. Op 19 april werd hij gehoord als getuige, op verzoek van Inez Weski. Ruperti was namelijk de raadsman van Sil A., de verdachte commando die had verklaard dat hij wist van een plan van geheime diensten om Ridouan T. uit te schakelen. Het OM ontkende.

Ruperti is ook politiek actief. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 was hij lijsttrekker voor Oprecht. Die partij werd opgericht door ondernemer Robert van Gemeren nadat hij was geroyeerd door Forum voor Democratie. Ook Ruperti was in het verleden actief voor Forum: in 2020 was hij de tegenkandidaat van Thierry Baudet om lijsttrekker te worden. “Een intelligente man, liberaal van inslag en ik vond het ook wel fijn om op rechts iemand van kleur te hebben als lijsttrekker”, zei Van Gemeren indertijd over Ruperti.

‘Ik zie het niet als werk’

Na Weski’s aanhouding haalde Ruperti fel uit. Hij noemde de aanhouding curieus. “Ik zal haar blijven steunen, omdat ik ervan overtuigd ben dat zij, zoals ik haar ken, niks met een kwade opzet doet.”

Het bijstaan van Ridouan T. zal één van de meest complexe zaken worden uit Ruperti’s carrière. De advocaat zal bestand moeten zijn tegen de grote druk van het Marengo-proces. Ook zal hij moeten omgaan met de vele beperkingen die T. opgelegd heeft gekregen. Dat Ruperti daar niet voor terugdeinst, past in zijn strijd voor ‘rechtvaardigheid’. “Ik zie het niet als werk”, zei hij in een podcast. “Ik ben het gewoon.”

