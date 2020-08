Wie is de neergeschoten rapper Bigidagoe? Zijn raps gaan niet alleen over seks en geweld

Het geweld wordt in verband gebracht met de geweldsverheerlijking in de drillrapscene, waarin Amsterdamse en Rotterdamse groepen elkaar uitdagen. Twee weken geleden werd de 19-jarige Rotterdamse rapper Chuchu in Scheveningen neergestoken. Hij overleefde het niet.

Wie is deze Bigidagoe? De camera zoomt in op achterwerk van een vrouw die haar billen uitdagend naar de camera schudt. Het is een beeld uit de videoclip van de nieuwe single ‘1Serie’ van deze Amsterdamse rapper, afkomstig uit Holendrecht, een wijk in Amsterdam-Zuidoost. Hij wordt gezien als rechterhand van de bekende rapper JoeyAK, frontman van de rapformatie Zone 6.

Bigidagoe zelf was (nog) niet bekend bij een groot publiek, maar dat wil niet zeggen dat hij geen fans heeft. Zijn nummers zijn op Spotify honderdduizenden keren gestreamd en op YouTube zijn Bigidagoes videoclips doorgaans goed voor meer dan honderdduizend views. In zijn nummers en clips laat de muzikant zich kennen als een rapper in de traditie van de gangsterrap. Deze stroming kwam in de jaren tachtig op in de Verenigde Staten en de rappers die tot deze stroming behoorden, rapten vooral over seks, vrouwen, geld, drugs en het bendegeweld in de straten van Amerikaanse getto’s.

Seksisme en teksten over een gewelddadig straatleven

Terwijl veel rappers anno 2020 het seksisme en de teksten over het gewelddadige straatleven van de gangsterrap achter zich hebben gelaten, grijpt Bigidagoe overduidelijk terug op dit genre. Zijn straat-rap is er een hedendaagse Nederlandse vertaling van tegen een achtergrond van kale, rauwe beats.

Rapper Bigidagoe in de videoclip bij het nummer '1Serie'. Beeld YouTube

Zijn clips spelen zich vaak af in donkere straten en laten Bigidagoe zien met een pistool op schoot of rijdend in een dikke Rolls-Royce. Ook voor vrouwvriendelijke hiphop ben je bij hem aan het verkeerde adres. Zo bracht de rapper het nummer ‘Billen & tieten’ uit, een nummer waarvan de titel aardig de lading dekt. Opnieuw zijn er in de videoclip veel dames in bikini’s in suggestieve poses te zien, terwijl Bigidagoe rapt: “We houden van die billen en die tieten (...) Ik houd ervan als ze stout zijn maar lief doen.” Het heeft ervoor gezorgd dat veel van zijn clips op YouTube worden voorafgegaan door de waarschuwing dat “deze video wellicht ongeschikt is voor sommige gebruikers”.

Toch gaan Bigidagoes nummers niet alleen over seks en geweld. Zo lijkt de track met de tekst ‘Ze willen ons niet goed zien, ze willen dat we slecht zijn, ze willen dat we fout doen’ een aanklacht tegen een maatschappij, die (zwarte) jongeren uit Zuidoost geen goede toekomst gunt. Zijn nummers en clips mogen niet naar ieders smaak zijn, ze zijn onmiskenbaar wel een verbeelding van zijn leefwereld.

