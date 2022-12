Wie heeft schuld aan de mondkapjesdeal? Ook na duur rapport blijft het gissen

Het moest enig licht in de duisternis brengen. Maar in plaats daarvan werpt een recent Deloitte-rapport over de mondkapjesdeal vooral veel nieuwe vragen op. Dat bleek woensdag tijdens een commissievergadering van de Tweede Kamer. Deloitte omschrijft in het rapport tot in detail hoe het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport (VWS) begin 2020 een lucratieve deal sloot met Sywert van Lienden en zijn kompanen, maar geeft geen antwoord op de vraag die op ieders lippen brandt: wie heeft schuld aan het fiasco?

Deloitte-onderzoek nog onvoldoende om verdenkingen te staven

Het leidde tot zichtbaar chagrijn bij de Kamerleden. Die frustratie richt zich nauwelijks op Van Lienden zelf, die het debat op de publieke tribune volgde. Dat hij zichzelf heeft verrijkt, wordt door de Kamerleden algemeen geaccepteerd, tegen hem loopt inmiddels een strafrechtelijk onderzoek. De Kamerleden richten hun pijlen daarom vooral op de voormalige zorgminister Hugo de Jonge. Toen Van Lienden bij hem aanklopte, zou hij veel te gretig hebben toegehapt. Het resultaat: een berg ondeugdelijke mondkapjes en een groepje jonge ondernemers dat ‘gillend rijk’ werd met belastinggeld.

Dat is netwerkcorruptie, menen sommige Kamerleden, want zonder zijn ijzersterke connecties en mediapersoonlijkheid had Van Lienden de mondkapjesdeal nooit kunnen verzilveren. Maar hoewel het Deloitte-onderzoek veel dingen inzichtelijk maakt, ligt er nog altijd onvoldoende bewijs om die vermoedens te staven of verwerpen. “We weten alleen dat VWS veel meer verantwoordelijk was dan we tot noch toe aannamen”, zei kamerlid Wybren van Haga woensdagmiddag. “Maar wie zette de uiteindelijke handtekening onder deze deal? En wat waren de precieze beweegredenen? Dat blijft onduidelijk.”

‘Oude argumenten getuigen niet van respect’

De kritiek richtte zich ook op CDA-Kamerlid Joba van den Berg. Zij vroeg tijdens het commissiedebat om clementie voor het ministerie en de voormalige minister van volksgezondheid, haar partijgenoot Hugo de Jonge. Die stond onder grote druk om snel en veel mondkapjes te leveren, en die druk werd ook door de Kamerleden zelf stevig opgevoerd. Dat dreef hem als het ware in de handen van Van Lienden, een persoonlijke bekende die in 2020 meeschreef aan het verkiezingsprogramma van het CDA.

Dat is tegen het zere been van andere Kamerleden, die Van den Berg kwalijk nemen dat zij klakkeloos de verdedigingslijn van de voormalige minister overneemt, terwijl het Deloitte-rapport die argumenten ondergraaft. Zo raadde het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LHC) de deal met Van Lienden juist af, omdat er op dat moment alweer voldoende mondmaskers beschikbaar waren. “Het sein brand meester was al gegeven, en toch ging de deal door”, zei Fleur Agema (PVV). “Dat u desondanks met oude argumenten komt, getuigt niet van respect voor de Kamer. Met zo’n coalitie kan het kabinet overal mee wegkomen.”

‘Duur’ rapport moeilijk uit te leggen aan belastingbetaler

Het uitblijven van concrete resultaten doet sommige Kamerleden twijfelen aan de toegevoegde waarde van het onderzoek zelf, en of dit nog wel is uit te leggen aan de belastingbetaler. Tot nu toe verdiende Deloitte zo’n 6 miljoen euro aan het rapport, niet veel minder dan de winsten van Van Lienden en co. Bovendien wordt er nog gewerkt aan twee vervolgrapporten. “Hoe kan het dat het ons desondanks zo weinig heeft opgeleverd?”, vroeg Attje Kuiken (PvdA) zich hardop af.

Lees ook:

Ministerie liet zich bespelen door Sywert van Lienden bij mondkapjesdeal

Het ministerie van VWS liet zich bespelen door Sywert van Lienden, blijkt uit het vierhonderd pagina’s tellende rapport van bureau Deloitte.