Wie goed nieuws in de coronacijfers wil zien, moet heel goed kijken

Weer lekte er gisteren positief nieuws uit het Catshuis: de ziekenhuiscijfers zouden zich stabiliseren, waardoor de versoepelingen op 28 april wel door kunnen gaan, zo hoopt het kabinet. Dinsdag wordt er meer bekend. Maar is het kabinet niet weer te optimistisch?

Wie op het coronadashboard van de overheid naar het aantal nieuwe ziekenhuisopnames per dag kijkt, ziet de afgelopen maand een grillige lijn. Soms duikt het aantal nieuwe patiënten onder de 200, soms piekt het boven de 300. De afgelopen dagen vormen geen uitzondering. De laatste betrouwbare data zijn van 15 april; toen was het aantal nieuwe opnames 218.

160.000 besmettelijke mensen

Op dit moment liggen er ruim 800 covidpatiënten op de ic, en bijna 1700 op een verpleegafdeling in het ziekenhuis. Er liggen daarmee meer patiënten op de ic dan bij de piek rond de jaarwisseling en bij die rond 1 november.

Het aantal positieve coronatesten per dag, een van de graadmeters van het aantal ziekenhuisopnames dat ons nog te wachten staat, schommelt al een maand rond de 7000 per dag. Dat is lager dan op het topje van de pieken rond 1 november en eind december, maar het is wel hoog. In februari lag het aantal positieve testen rond de 3500 per dag. De afgelopen week was er weer een toename van het aantal positieve testen.

Tot slot het geschatte aantal mensen in Nederland die op dit moment anderen met het virus kunnen besmetten: volgens het RIVM zo’n 160.000. Evenveel als bij de laatste twee pieken. Als het aantal besmettelijke mensen zo hoog is, kan het virus zich ook weer snel verspreiden als de situatie verandert.

De grote verschillen met oktober

De eerste stap die het kabinet wil zetten: de terrassen en winkels gaan weer open, er komt een einde aan de avondklok en mensen krijgen het advies om thuis maximaal twee gasten te ontvangen (dat is nu maximaal één). Daarmee gaan we zo’n beetje terug naar de situatie zoals die was voor 14 oktober, voordat het kabinet de horeca sloot.

Het grote verschil: er was toen een trend omhoog. Nu zijn de aantallen hoog, maar is de situatie min of meer stabiel. Bovendien hoopt het kabinet dat de vaccinatiecampagne het aantal ziekenhuisopnames verder omlaag brengt.

Maar er is nog een verschil: door de stabiel hoge cijfers ligt de intensive care nu meer dan twee keer zo vol als half oktober. Mocht de gok van het kabinet verkeerd uitvallen, dan brengt dat de ziekenhuizen eerder in moeilijkheden.

Lees ook:

Kabinet ziet ruimte voor versoepelingen, maar vanuit de zorg neemt de kritiek toe

Het kabinet is alsnog optimistisch over snelle versoepelingen rond corona. Vanuit de zorg klinkt protest dat het land te snel opengaat.