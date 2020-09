Wie geluk heeft, kan naar de teststraat komen

Het maken van een afspraak bij de teststraten van de GGD heeft steeds meer het karakter van een loterij. Wie op het juiste moment belt, heeft een plekje in de komende 72 uur. Hoe vaak mensen die bellen met de algemene telefoonlijn en via de website nul op rekest krijgen, kan de GGD niet zeggen. “Het beeld is dat het oploopt. We zitten nog sneller vol”, zegt woordvoerder Sonja van Kloppenburg van GGD-GHOR.

In hoeveel GGD-regio’s de teststraten maandag vol zaten, wilde zij niet zeggen. Volgens haar zegt dat weinig, omdat het beeld wisselt van uur tot uur. “Het ene moment zijn bijvoorbeeld twintig GGD-regio’s volgelopen en vijf nog niet, een paar uur later kun je in 25 regio’s een testafspraak boeken. Er komen steeds nieuwe tijdslots vrij. Die worden vervolgens weer ingenomen.”

Hele klassen naar huis

Maandag kregen onvervangbare leraren en zorgmedewerkers voor het eerst voorrang in de teststraat. Aan het begin van de middag hadden al ruim 4300 van hen de voorrangslijn van de GGD’s gebeld. Ruim 1800 konden nog dezelfde dag terecht, zoals de bedoeling was van de voorrangsregeling. Zo’n 1900 hebben een afspraak voor dinsdag.

Zo’n 15 procent van de bellers kreeg geen afspraak, meestal omdat ze niet in aanmerking kwamen voor voorrang. Leraren moeten bijvoorbeeld een verklaring van hun schoolleiding kunnen aantonen, waaruit blijkt dat klassen naar huis moeten worden gestuurd als zij ziek thuis zitten.

Ondertussen loopt het aantal vastgestelde coronabesmettingen op. Het RIVM maakte maandagmiddag bekend dat in de 24 uur daarvoor 2217 mensen een positieve testuitslag kregen. Het is voor het eerst dat dat getal boven de 2000 uitkomt. Ruim een week geleden passeerde het aantal nog de grens van 1000.

Nu het steeds lastiger is om een afspraak te maken, is dat aantal positieve tests waarschijnlijk meer dan voorheen een onderschatting van de werkelijke situatie. In ziekenhuizen liggen nu 410 coronapatiënten: een getal vergelijkbaar met de situatie begin juni.

