Wie gaf opdracht voor de moord op Peter R. de Vries?

Na de strafzaak tegen de uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries begint donderdag een tweede zaak, ditmaal tegen tussenpersonen. Een strafzaak die uiteindelijk moet leiden naar de echte opdrachtgever van de moord.

Het Openbaar Ministerie heeft nooit getwijfeld. Ridouan T. is de opdrachtgever van de moord op Peter R. de Vries, zeiden officieren van justitie bij herhaling tijdens de rechtszaak tegen de twee uitvoerders van de moord. Waarom is het OM daar zo zeker van? Welk bewijs ligt er?

In 2019 schreef Ridouan T. nog aan De Vries: “Ik heb 100.000 procent niets tegen jou”. De misdaadverslaggever had eerder bekend gemaakt dat hij op de dodenlijst van T. stond. Niets van waar, aldus T..

Nu had T. wellicht niets tegen De Vries als misdaadverslaggever, maar wel tegen zijn rol als vertrouwenspersoon van de kroongetuige in de strafzaak tegen T.. Zozeer zelfs dat T. volgens justitie de opdracht gaf De Vries te vermoorden. Het OM stelt dat daar duidelijke aanwijzingen voor zijn.

Drie moorden

Die beginnen bij de optelsom van drie moorden. De eerste is de moord op de broer van kroongetuige Nabil B., de tweede op diens advocaat Derk Wiersum en de derde op De Vries zelf. “Dat is geen toeval meer”, zei het OM tijdens de strafzaak tegen Delano G. en Kamil E., de uitvoerders van de laatste moord.

De sterkste aanwijzing voor betrokkenheid van T. bij de moord op De Vries krijgt het OM in de periode dat de strafzaak tegen Delano G. en Kamil E. begint. Tijdens die zaak presenteert het OM berichten die Delano G. en Kamil E. uitwisselen met een onbekende opdrachtgever.

Beeld Bart Friso

Verklaringen van Eddy

Als de zaak tegen de twee uitvoerders begint, stapt op de achtergrond een getuige naar de politie. Deze getuige, met de schuilnaam Eddy, vertelt dat de onbekende opdrachtgever de 27-jarige Pool Krystian M. is.

Dat is geen onbekende van justitie. De Pool is een van de verdachten in een rechtszaak tegen autodieven. Ook een neef van Ridouan T. is daarbij betrokken. Dat is Anouar T. Hij zou de auto’s hebben geleverd die zijn gebruikt bij de moord op Derk Wiersum.

Krystian M. kent ook een andere neef van T. Dat is Jaouad F. die wel eens gewelddadige klussen aanneemt voor zijn beruchte neef. Zoals de opdracht om de zwager van T. invalide te schoppen omdat ‘die hond’ de zus van T. lastigviel. Jaouad F. geeft die klus aan M., aldus het OM.

Krystian M. is niet de echte opdrachtgever, maar een tussenpersoon, stelt Eddy. De echte opdrachtgever is iemand die ‘oom’ wordt genoemd. Dat is volgens Eddy de baas van de mocromaffia die ook de broer van de kroongetuige heeft vermoord. Hij noemde daarbij de naam van T.

De filmers

Krystian M. is een van de mannen die vandaag voor de rechter moet verschijnen in de strafzaak die naam 26Hendon heeft gekregen. De andere twee zijn de 27-jarige Erickson O. en de 26-jarige Gerower M..

Bij hen vindt het OM ook aanwijzingen dat Ridouan T. de moord heeft bevolen. De twee mannen zijn bekend als de mannen die de zwaargewonde De Vries filmden en de beelden op sociale media publiceerden. Dat deden zij om de samenleving angst aan te jagen, om een boodschap af te geven dat niemand veilig is, aldus Justitie. Daarom wil het OM de twee vervolgen voor deelname aan een criminele organisatie met als oogmerk terrorisme. Daardoor kan het OM een zwaardere straf eisen.

Een van de filmers, Erickson O., moet in januari dit jaar het politiebureau komen. Als hij daar zit, wordt volgens EenVandaag, dat ‘bronnen rond het politiedossier’ sprak, afluisterapparatuur in een auto gemonteerd. Als de politie meeluistert met gesprekken, horen zij dat de naam van T. wordt genoemd als opdrachtgever van de moord.

Begin juli pakt de politie zowel Krystian M. als Erickson O. en Gerower M. op. Tijdens de rechtszaak die vandaag begint, hoopt het OM niet alleen de betrokkenheid van het drietal bij de moord te bewijzen, maar ook een stap dichter bij de echte opdrachtgever te komen.

Lees ook:

Nieuwe getuige duikt op, rechter stelt vonnis in zaak Peter R. de Vries uit

Nieuwe informatie van een onbekende getuige die aan de orde kwam tijdens een extra zitting van de rechtbank legt een direct verband tussen de moord op Peter R. de Vries en crimineel kopstuk Ridouan T.