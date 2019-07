Wie een omgangsregeling heeft, ontvoert minder snel zijn kind

Een moeder, uit bijvoorbeeld Polen of Turkije, heeft heimwee naar haar thuisland en de relatie met haar Nederlandse man loopt op de klippen. Die man werkte en zij heeft het meest voor hun kind gezorgd. Zie daar een beproefd recept voor internationale kinderontvoering waaraan het gelijknamige centrum een nieuw, neutraliserend recept wil toevoegen. Dat is de zogeheten ‘cross border mediation’, de bemiddeling tussen vechtscheiders uit verschillende landen. Dat gebeurt al langer direct na een ontvoering, maar sinds kort ook preventief.

“Er kan bij zo’n moeder veel meer meespelen dan je denkt”, zegt directeur Coşkun Çörüz van het centrum. “Zoals de angst dat haar ex, met wie ze moeizaam contact heeft, haar nooit meer het kind zal laten zien. Als je goede afspraken kunt maken over de omgang, bijvoorbeeld over wie de jaarlijkse reis naar het land van de moeder betaalt, kun je sneller tot een akkoord komen.” De moeder zal toch een veer moeten laten, want het kind is inmiddels geworteld in Nederland. “Het belangrijkste is dat je beide ouders voorhoudt, dat die situatie het meeste in het belang van het kind is.” Vanaf een jaar of zes, zeven wordt ook het kind gehoord in de mediation. “Daarin lopen we internationaal voorop”, meldt Çörüz.

Volgens Çörüz hebben de mediators, gedragsdeskundigen en familierechtadvocaten die getraind zijn in kennis over beide culturen, bijgedragen aan de daling van het aantal internationale kindontvoeringen die het centrum eind vorige week meldde: van 288 naar 221. Het is wel een bescheiden aandeel, want het Mediation Bureau van het centrum ontving 57 verzoeken. In de helft van deze zaken kwamen de ouders tot een akkoord en is er dus de kans dat er ontvoeringen zijn voorkomen.

Via jeugdzorg, scholen of politie krijgt het centrum signalen waar het aan het werk moet. De mediation is geheel vrijwillig. “Dat vergroot wel de kans dat mensen zich aan de gemaakte afspraken houden”, noteert Çörüz.

Mediation in een weekend

De ‘preventieve’ vorm van de mediation is alleen in te zetten bij mogelijke ontvoeringen vanuit Nederland: vorig jaar 147 keer. Andersom, vanuit het buitenland hiernaartoe, is alleen de al langer bestaande mediation tijdens een rechtszaak over de ontvoering inzetbaar.

Ook daarin staat het belang van het kind centraal en zo kan het gebeuren dat een vader uit Mexico die de ontvoering van zijn kind door zijn Nederlandse vrouw aanvecht, donderdag op Schiphol landt voor de rechtszaak en zondagavond met een akkoord met zijn vrouw weer opstijgt.

“Dat zijn sessies waarin ouders elkaar vaak voor het eerst weer eens spreken over het belang van hun kind”, zegt Çörüz. “Daarin is veel te bereiken, bijvoorbeeld door een goede omgangsregeling af te spreken.” Dat voorkomt nog langdurig gesteggel en allerlei juridische procedures.

