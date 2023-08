Wie een e-bike wil, moet nu zijn slag slaan

Na een periode van extreem grote vraag naar e-bikes en problemen met de levering van onderdelen, is het tij nu volledig gekeerd voor fietsfabrikanten. Een overschot aan fietsen en een afgekoelde economie hebben ertoe geleid dat elektrische fietsen nu met flinke korting worden aangeboden, schrijft het Financieele Dagblad.

Volgens het FD heeft de mega-fietsenproducent Accell de prijzen per 1 augustus verlaagd. Het gaat om sommige modellen van de merken Batavus, Koga en Sparta. Wie nog twijfelt over de aanschaf van een elektrische fiets moet dus nu zijn slag slaan: de kortingen kunnen flink oplopen. Afhankelijk van het model en de prijscategorie wordt er soms wel 200 tot 400 euro van de prijs afgetrokken, schrijft de krant.

Tijdens de coronapandemie steeg de vraag naar (elektrische) fietsen explosief. In periodes van lockdown werd er veel meer gefietst, er was immers weinig anders te doen. Daar komt nog bij dat mensen vakantiegeld overhielden en minder terughoudend waren in het doen van grote aankopen, zoals een elektrische fiets.

De vraag was groter dan het aanbod

Producenten konden de plotselinge stijging van de vraag niet bijbenen. Ondertussen waren cruciale onderdelen, zoals versnellingssystemen en elektromotoren, ook nog eens moeilijk leverbaar. De vraag was groter dan het aanbod, waardoor er al snel lange wachttijden ontstonden.

Fietsdealers bestelden extra veel fietsen in de hoop dat ze in ieder geval een deel ervan geleverd zouden krijgen, schrijft het FD. Op het moment dat die bestellingen eindelijk werden geleverd, zakte de vraag alweer in. Fietsdealers zitten nu dus opgescheept met grote voorraden aan fietsen. Maar door de hoge inflatie houden consumenten hun hand op de knip.

Door de gestegen rente is het aanhouden van voorraden ook nog eens duurder worden. De prijsverlagingen moeten ertoe leiden dat de consument toch verleid wordt om te kopen, zodat de grote voorraden wat kunnen slinken.

