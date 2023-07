Wie beschermt de glas-in-loodramen van de Antonius Abt-kerk?

Dagelijks staan burgers en de overheid tegenover elkaar bij de Raad van State. Trouw kijkt deze zomer mee. Vandaag: komen er appartementen in de kerk van Eerde?

Eigenlijk wil iedereen in het Brabantse dorp Eerde hetzelfde: dat de neogotische Heilige Antonius Abt-kerk, gebouwd in 1872, blijft bestaan. Toch staan verschillende partijen tegenover elkaar bij de bestuursrechter: de gemeente Meierijstad, de projectontwikkelaar, enkele omwonenden en de stichting Vrienden van de Eerdse kerk. Dat het kerkgebouw voor de toekomst behouden blijft, is ieders wens. Maar de manier waarop dat kan of moet, zorgt voor een conflict dat de Raad van State moet beslechten.

De recente geschiedenis van de kerk is niet uniek, maar wel pijnlijk. Doordat steeds minder katholieken de mis bezoeken, besloot het bisdom Den Bosch parochies samen te voegen. Sinds 2013 vormt Eerde een fusieparochie met onder meer Boerdonk, Zijtaart en Mariaheide. De kerk van Eerde werd in 2015 verkocht aan een projectontwikkelaar. Die ziet wel brood in het gebouw; hij wil er enkele appartementen in bouwen en een kinderdagverblijf. Ook wil hij de nieuwbouw van de basisschool van Eerde deels aan en deels in de kerk realiseren. Voor de gelovigen blijft er ook plek: het huidige priesterkoor wordt een kapel.

Al veertig jaar vrijwilliger

Niet iedereen vindt dit een win-winsituatie. Een inwoner van Eerde is naar Den Haag gekomen om bij de Raad van State toe te lichten waarom hij bezwaar maakt tegen het bestemmingsplan van de gemeente Meierijstad, waarmee de verbouwing van de kerk mogelijk wordt. Zijn ouders zijn in de Antonius Abt getrouwd, vertelt hij. Hijzelf is er gedoopt en hij is er al veertig jaar vrijwilliger. “Uw betrokkenheid is heel duidelijk”, zegt staatsraad Jade Gundelach. “Maar het gaat vandaag om de planologie.”

Daar heeft de kerkganger ook zijn bedenkingen bij. De kerk is een monument, onder meer vanwege de gebrandschilderde glas-in-loodramen. Het nieuwe bestemmingsplan lijkt geen garanties te bieden dat het monumentale karakter behouden blijft.

Nu kijkt staatsraad Gundelach streng naar de vertegenwoordigers van de gemeente Meierijstad. Wat meneer daar zegt, vroeg zij zich namelijk ook al af: waar in de gemeentelijke plannen staat precies beschreven welke elementen van de kerk beschermd zijn en wat daar wel en niet mee mag gebeuren? Bedremmeld geeft de gemeente de omissie toe, die zal ze rechtzetten.

Een quickscan voor de eekhoorns

De zitting is ruim een uur onderweg als de bestuursrechter begint aan de behandeling van een volgend bezwaar: de bomen rond de kerk. In de nieuwbouwplannen moet een beuk naast de Antonius Abt wijken. Nu ja, verdedigt de gemeente zich, misschien kan de monumentale boom wel worden verplaatst. Om na te gaan wat de verbouwing van de kerk zal betekenen voor de eekhoorns in de bomen, is inmiddels een ‘quickscan’ uitgevoerd.

De projectontwikkelaar zucht hoorbaar. Al die bezwaren, zegt hij, lijken bedoeld om de verbouwing van de kerk tegen te houden. Maar het gebouw heeft voor anderhalf miljoen euro aan achterstallig onderhoud. Als er niets gebeurt, raakt de kerk steeds verder in verval. Is dát dan wat de bezwaarmakers willen?

Staatsraad Gundelach kijkt van de ene partij naar de andere. “Volgens mij wilt u allemaal de kerk behouden”, zegt ze. “Dat zal om concessies vragen.” Een uitspraak volgt na de zomer.

