WHO: Vreemdelingendetentie even slecht voor gezondheid als gevangenisstraf

Dat schrijft de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties (WHO) in een recent gepubliceerd rapport over het onderwerp. Het effect dat vreemdelingendetentie heeft op de gezondheid van mensen, is net zo groot, en soms groter dan het effect van een gevangenisstraf op criminelen. Dat terwijl de detentie eigenlijk helemaal niet mag lijken op een gevangenisstraf.

De WHO ziet dat dit laatste in toenemende mate wel het geval is, en dat de omstandigheden in centra voor vreemdelingendetentie regelmatig slechter zijn dan in een gevangenis. Zo is er minder dagbesteding, weinig tot geen communicatie met andere mensen door de taalbarrières, en geen of weinig psychologische hulp.

Poging tot afschrikken

Vreemdelingendetentie is eigenlijk bedoeld als allerlaatste optie voor vreemdelingen die geen verblijfsvergunning hebben en het land niet uit willen, en heel vaak niet kunnen, verlaten. De WHO ziet echter dat het binnen Europa in toenemende mate wordt ingezet om migratie te reguleren en asielzoekers af te schrikken.

In het rapport roept de WHO Europese landen op om vreemdelingendetentie alleen in te zetten als het echt niet anders kan. Is dat het geval, dan pleit de VN-organisatie voor meer training voor medewerkers van de faciliteiten, meer toegang tot psychologische hulp en duidelijkheid over het toekomstperspectief van de uitgeprocedeerde vreemdelingen.

In maart bleek al uit onderzoek van deze krant dat de zorg aan vreemdelingen in het detentiecentrum in Rotterdam tekort schiet. Daar worden mannen te vaak in isolatie gezet, terwijl ze eigenlijk medische hulp nodig hebben.

De medische zorg aan vreemdelingen in het detentiecentrum Rotterdam schiet tekort, blijkt uit onderzoek van deze krant.