WHO: uitbraak wuhanvirus is internationale noodsituatie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de uitbraak van het nieuwe coronavirus bestempeld als een internationale noodsituatie. Het virus krijgt van de VN-organisatie de ‘PHEIC-status’. Dat is de Engelse afkorting van Internationale Noodsituatie in de Publieke Gezondheid.

Directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de WHO zegt dat het aantal ziektegevallen buiten China tot dusver relatief beperkt is gebleven. Het gaat om 98 besmettingen in 18 landen buiten China, waar het virus het leven heeft gekost aan zeker 170 mensen.

De WHO-chef prees het optreden van de Chinese autoriteiten. Toch is besloten tot het uitroepen van een internationale noodsituatie. “We weten niet wat voor schade dit virus zou kunnen aanrichten in een land met een zwakker gezondheidsstelsel”, legde hij uit op een persconferentie. “We moeten nu handelen om landen te helpen met de voorbereidingen voor die mogelijkheid.”

Het is de zesde keer dat de WHO deze status aan een noodsituatie op het gebied van de gezondheid toekent. Een comité van de WHO bepaalt wanneer de gezondheidsrisico’s erg uitzonderlijk zijn en niet aan één bepaald land gebonden.

Het comité is opgezet na de uitbraak van het SARS-virus in de jaren 2002 en 2003 die veel onrust veroorzaakte. De eerste ‘PHEIC’ werd in 2009 uitgeroepen vanwege de varkensgriep of Mexicaanse griep. De voorlaatste keer was afgelopen jaar vanwege ebola in Kivu in het noordoosten van Congo.

Aangescherpt reisadvies

Het ministerie van buitenlandse zaken heeft vanavond het reisadvies voor China verder aangescherpt. Aangeraden wordt de provincie Hubei, waar de stad Wuhan ligt, helemaal te mijden. Voor de rest van China luidt het advies: reis er alleen heen indien noodzakelijk.

Wuhan geldt als het epicentrum van het nieuwe virus. Buitenlandse Zaken meldt dat China vergaande maatregelen heeft genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Daardoor ligt het openbare leven in China zo goed als stil. “U kunt Wuhan en andere grote steden in de provincie Hubei niet over de weg, met de trein en door de lucht in- of uitreizen”, aldus het ministerie.

De Chinese overheid raadt volgens Buitenlandse Zaken iedereen aan zo veel mogelijk binnen te blijven. “Scholen, toeristische locaties, openbare voorzieningen en veel bedrijven en overheidsorganisaties zijn tot nader order gesloten.” De Nederlandse ambassade in Peking volgt de situatie op de voet. Nederlanders die zich nog in Hubei bevinden wordt geadviseerd telefonisch contact op te nemen met de ambassade. Inmiddels zijn 170 mensen aan de gevolgen van het virus overleden.

Passagiers op het vliegveld van Peking. Beeld Getty Images

Evacuatie van Nederlanders

Nederlanders worden mogelijk komend weekeinde geëvacueerd uit het Chinese Wuhan en omstreken. Ook partners en kinderen van de Nederlanders mogen mee, mits de Chinese autoriteiten dat goed vinden, schrijft minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer.

Het gaat om ruim twintig mensen, meldt Blok. Als de betrokken autoriteiten groen licht geven, kunnen zij komend weekend al terugvliegen. Vervolgens moeten ze enige tijd in quarantaine.

KLM kondigde vandaag aan dat het na dit weekend niet meer op China vliegt. Daarmee reageert het op de adviezen van nationale en internationale instanties. Het bedrijf neemt contact op met klanten die door de beslissing hun reis niet door zien gaan.

Vluchten van KLM die zondag naar Peking en Shanghai vertrekken, worden nog wel gewoon uitgevoerd. Die worden gebruikt om reizigers die nu in China zijn terug te laten reizen.

De beslissing van KLM komt enkele uren na een soortgelijke beslissing van zustermaatschappij Air France. Een dag eerder besloot KLM al de vluchten naar drie Chinese steden op te schorten en minder vluchten uit te voeren naar Shanghai. Dat was echter vooral ingegeven door het feit dat er minder boekingen waren voor de vluchten.