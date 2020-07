Werknemers ontslaan via nieuwe wet blijkt verrassend moeilijk in de rechtszaal

Twaalf keer stapten werkgevers die een werknemer wilden ontslaan op basis van de nieuwe cumulatiegrond naar de rechter, twaalf keer werd dat verzoek afgewezen. Dat blijkt uit openbare documenten van de rechtbanken.

Sinds januari van dit jaar mogen werkgevers verschillende ontslagredenen combineren en daarmee naar de rechter stappen. Bijvoorbeeld als zij vinden dat een werknemer op grond van zowel verwijtbaar handelen, een verstoring van de arbeidsverhouding áls disfunctioneren ontslagen moet worden. Dat heet ontslag op basis van de cumulatiegrond.

Pascal Besselink, arbeidsjurist bij DAS, heeft alle twaalf zaken waarin werkgevers op basis van deze grond naar de rechter stapten bestudeerd en ziet een patroon: “Tot nu toe hebben de werkgevers die naar de rechter zijn gestapt nog te weinig bewijs om minimaal één ontslaggrond (zo goed als) hard te maken.” De meeste rechters gaan daar niet in mee. “De gedachte daarachter is dat ook drie halve bewijzen, geen hele maken.”

Wet arbeidsmarkt in balans

De cumulatiegrond is een voorstel van minister Wouter Koolmees en is vastgelegd in de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Besselink: “Vóór de Wab moest een werkgever om een werknemer via de rechter te kunnen ontslaan bij minimaal één ontslaggrond aan alle voorwaarden voldoen die aan die grond worden gesteld.”

Zo moest een werkgever die stelde dat een werknemer disfunctioneerde niet alleen kunnen aantonen dat er sprake was van disfunctioneren, maar ook dat de werknemer hierop was gewezen, en dat deze de kans heeft gekregen om zich te verbeteren. Daarnaast moest de werkgever aantonen dat herplaatsing niet mogelijk was, al dan niet na het volgen van scholing. Als een werkgever dit niet stap voor stap hard kon maken in de rechtszaal, werd een contract door de rechter niet ontbonden.

Besselink: “Met de komst van de cumulatiegrond zouden met name mkb-bedrijven die geen grote hr-afdeling hebben tegemoet worden gekomen.” Hij legt uit: “Het is voor kleine bedrijven lastig om aan alle punten van een ontslaggrond te voldoen, omdat ze geen mensen hebben om personeelsdossiers allemaal goed bij te houden. Überhaupt is dat bewijs verzamelen vaak lastig”, zegt hij. “De cumulatiegrond zou er voor moeten zorgen dat de rechters meer naar het hele plaatje zouden kijken, iets meer maatwerk dus”, zegt hij.

Wassen neus?

Vakbonden vreesden de invoer van de cumulatiegrond omdat het er voor zou kunnen zorgen dat werknemers makkelijker ontslagen zouden worden. Minister Koolmees zei dat de nieuwe ontslaggrond het ontslagrecht niet zou uithollen, tegelijkertijd verwachtte hij wel dat de cumulatiegrond er toe zou leiden dat rechters vaker tot ontbinding van het arbeidscontract zouden besluiten.

Maar de nieuwe ontslaggrond blijkt in de rechtszaal dus geen stand te houden: de rechters vinden tot nu toe dat werkgevers alsnog niet in staat zijn om minimaal één van de ontslaggronden bijna helemaal te kunnen aantonen en motiveren.

Maakt dit het ontslag op cumulatiegrond een wassen neus? Besselink: “Dat is te stellig, ook omdat het pas een half jaar bestaat. Het kan zijn dat rechters nu nog heel strikt zijn, mogelijk dat de gerechtshoven in hoger beroep hier anders naar gaan kijken. Tegelijkertijd denken werkgevers misschien dat ze via deze weg makkelijk van een medewerker af kunnen komen. Dan vergissen ze zich: uit de twaalf gedane uitspraken blijkt dat ze genoeg bewijs moeten leveren.”

