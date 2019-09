Werknemers in de zorg ervaren meer werkdruk, maar zijn toch tevreden

Gemiddeld ervaart bijna 44 procent van de werknemers in de zorgsector een hoge tot zeer hoge werkdruk, blijkt uit een representatieve steekproef die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dit voorjaar heeft uitgevoerd onder werknemers en werkgevers in de zorg- en welzijnssector. Meer dan de helft van de zorgwerkers onderschrijft de stelling: ‘Ik heb het gevoel dat ik tijd tekort kom’.

De hoogste werkdruk meldden werknemers in de jeugdzorg (53 procent), de geestelijke gezondheidszorg (49 procent) en de ziekenhuizen (48 procent). Bij bijvoorbeeld huisartsenposten/gezondheidscentra en in het sociaal werk ligt dat met respectievelijk 41 en 36 procent aanzienlijk lager.

Bijna twee derde van alle werknemers in de zorgsector vindt dat de werkdruk het afgelopen jaar is toegenomen. Ook hier lag het hoogste percentage, 70 procent, in de jeugdzorg. Bijna de helft van de werkgevers geeft eveneens aan dat de werkdruk hoger is geworden. Als belangrijkste oorzaken noemen zij de regeldruk en administratieve lasten, meer of moeilijkere taken, mondigere patiënten en te weinig personeel. Ruim twee derde van de openstaande vacatures is volgens de werkgevers moeilijk vervulbaar.

Schreeuwen, schelden en pesten

Ook blijken relatief veel werknemers te maken te krijgen met agressie van patiënten, cliënten of hun familieleden. Twee op de drie zegt daar het afgelopen jaar mee te zijn geconfronteerd. In de meeste gevallen (87 procent) ging het daarbij om schreeuwen of schelden. Lichamelijke agressie en pesten kwamen met 42 en 41 procent minder vaak voor.

Opvallend is dat veruit de meeste werknemers in de zorg- en welzijnssector, gemiddeld 78 procent, in het onderzoek aangeven tevreden of zeer tevreden te zijn met hun werk. De meesten vinden het werk inhoudelijk leuk en de sfeer op de afdeling plezierig. Over hun loopbaanperspectieven is een meerderheid minder tevreden.

In Nederland werken bijna 1,3 miljoen mensen in de sector zorg en welzijn, dat is ongeveer een op de zes van het totaal aantal werkenden. Daarmee is de sector een van de grootste werkgevers van het land. Het CBS stelt dat in vergelijking met andere onderzoeken naar werkdruk in Nederland, het beeld naar voren komt dat de werknemers in de zorg- en welzijnssector een bovengemiddelde werkdruk ervaren.

