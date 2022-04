Werk aan de winkel voor de koning: het vertrouwen in Willem-Alexander was nog nooit zo laag

Het probleem van koning Willem-Alexander is niet de monarchie. De steun daarvoor is onveranderd groot. Drie op de vijf Nederlanders vindt dat Nederland een monarchie moet blijven, blijkt uit het Ipsos-opinieonderzoek dat jaarlijks wordt uitgevoerd aan de vooravond van Koningsdag. Het probleem van de vorst is vooral hijzelf: de populariteit van Willem-Alexander is nog nooit zo laag geweest sinds zijn aantreden als koning.

Máxima blijft ‘op niveau’

Op dit moment heeft nog maar 47 procent vertrouwen in hem, fors minder dan 2020, toen ruim driekwart van de ondervraagden hem vertrouwde (76 procent), het laagst gemeten percentage ooit. Uitgedrukt in rapportcijfers krijgt hij een zeven minnetje (6,7). In 2020 was dat nog een volle punt hoger.

Máxima is en blijft populairder dan haar echtgenoot. En haar populariteit blijft ‘op niveau’. Zeven op de tien Nederlanders is tevreden over haar, de koningin scoort een 7,6. Kroonprinses Amalia heeft verder waardering gekregen omdat ze haar jaarlijkse toelage terug heeft gestort in de staatskas. Driekwart van de ondervraagden noemt het terugstorten terecht en ongeveer even zoveel ondervraagden vinden het terecht dat de kroonprinses ook na haar achttiende verjaardag buiten de media wordt gehouden, zoals Willem-Alexander en Máxima proberen.

Opvallen is dat nu ook ouderen, die vaak meer hebben met het koningshuis dan jongeren, aanzienlijk minder positief oordelen over de vorst. Onder ouderen is zelfs de daling van de waardering het grootst, noteert Ipsos. In 2021 had nog twee op de drie ouderen vertrouwen, dat is gedaald naar 46 procent.

Tuinfeestje voor Amalia in coronatijd

Het enquête-instituut meet de populariteit onder andere op basis van criteria zoals menselijkheid, betrokkenheid en meelevendheid. Op die drie punten kachelt de koning zienderogen achteruit. ‘Betrokken’ bijvoorbeeld vond zestig procent van de ondervraagden hem nog in 2020, nu is dat gedaald tot 38 procent.

Dat lijkt toch niet los te zien van de faux pas die zijn gemaakt in de coronajaren, zo lijkt het: bijvoorbeeld de omstreden vakantie in Griekenland, tegen het officiële reisadvies in. Maar ook het tuinfeestje van de net 18 jaar oud geworden dochter Amalia, waar meer gasten voor waren uitgenodigd dan het kabinet met zijn coronabeleid adviseerde. Ook de jacht op het Loo wordt de koning aangewreven. “Hij maakt verkeerde keuzes en lijkt te veel op zichzelf gericht. Jagen op zijn landgoed, feestjes geven, naar Griekenland vliegen. Niet goed”, aldus een van de door Ipsos aangehaalde ondervraagden.

Met zijn dalende populariteit neemt ook de waardering van het volk af voor de manier waarop de koning optreedt als ambassadeur voor Nederland. In 2019 noemde 73 procent van de ondervraagden hem nog een goede ambassadeur, dit jaar is dat nog maar 56 procent.

