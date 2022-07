Wereldwijd alarm over vaccinaties kinderen, hoe staat Nederland ervoor?

‘De grootste terugval sinds de millenniumwisseling’, noemen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Unicef de daling in het aantal kindervaccinaties. De organisaties stellen onder andere dat 25 miljoen kinderen geen inenting hebben gehad tegen difterie, tetanus en polio. “Dit is code rood voor de kindergezondheid”, zei Unicef-directeur Catherine Russell. Ze wijt de terugval aan de coronapandemie, die wereldwijd de gezondheidszorg onder druk zette.

Ook in Nederland een kleine daling

Is die wereldwijde terugval ook in Nederland te zien? Uit het jaarlijkse vaccinatierapport dat het RIVM begin deze maand publiceerde, blijkt dat de vaccinatiegraad voor kinderen in afgelopen jaar voor alle inentingen iets gedaald is.

Dat de vaccinaties in Nederland wat achterblijven, komt ook hier deels door corona, denkt het RIVM. Doordat sommige ouders van álle vaccinaties afzagen, of sommige prikafspraken werden verplaatst, is de vaccinatiegraad voor alle inentingen iets gedaald. Voor bijvoorbeeld difterie, tetanus en polio- de DTP-prik- daalde de vaccinatiegraad met 2,5 procentpunt.

Vaccinatiegraad blijft hoog

Ondanks die daling is de vaccinatiegraad in Nederland over het algemeen hoog: gemiddeld heeft meer dan 90 procent van de kinderen prikken tegen bijvoorbeeld difterie en hepatitis B gehad. Maar voor sommige ziektes is het heel belangrijk dat (bijna) iedereen een prik heeft gehaald. Voor mazelen bijvoorbeeld moet de vaccinatiegraad ongeveer 95 procent zijn om iedereen adequaat te beschermen. Die 95 procent is daarom de WHO-norm.

Die WHO-norm voor mazelen werd afgelopen jaar niet gehaald in Nederland. Kinderen krijgen hun mazelenvaccinatie in een vaccinatiecocktail, de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. Ze krijgen daar twee prikken van. De eerste inenting krijgen ze als ze één jaar zijn, de tweede als ze tien zijn geworden. Voor de eerste prik geldt in Nederland een vaccinatiegraad van 92,3 procent, voor de tweede 86,3%.

Dat in 2021 de vaccinatiegraad wat achterbleef, past overigens in een trend. De afgelopen vijftien jaar daalde de vaccinatiegraad onder kinderen licht. Vooral in bepaalde delen van het land, zoals grote steden en de bijbelgordel, was de vaccinatiegraad al langer wat onder de maat. Dat was in 2018 reden voor het kabinet om in te grijpen. Er kwamen toen maatregelen zoals inhaalprikken voor jongeren die vaccinaties hadden gemist en betere voorlichting om desinformatie tegen te gaan. In 2019 werden er juist weer meer prikken gezet dan voorheen.

