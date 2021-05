Wendy (42) mag niet naar Italië, Jan Geert (73) kan met zijn vaccinatiepaspoort wel naar Mallorca. ‘Totaal bezopen’

Wendy Laumen (42) uit Vleuten (Utrecht): “Minister De Jonge zegt wel dat iedereen zijn eerste prik krijgt voor 1 juli, maar ik hou er rekening mee dat dat september wordt. Zeker voordat ik de tweede prik heb gehad. Juist de mensen die zo naar vakantie snakken, tussen de 25 en 55, kunnen niet reizen. Dat zijn mensen die werken, die jonge kinderen hebben, die driekwart jaar thuisonderwijs hebben moeten geven. Ik zou met mijn dochter van 11 naar Italië gaan, naar de plek waar we ieder jaar heen gaan. Ze mist dat ontzettend. ‘We zijn vorig jaar ook al niet geweest’, zegt mijn dochter. Als het niet kan, wijken we misschien uit naar Florida. Daar is de bevolking grotendeels gevaccineerd en werken ze niet met een vaccinatiepaspoort.”

Jan Geert Sterenborg (73) uit Alteveer (Groningen): “Mijn eerste vaccinatie heb ik gehad, de tweede komt op Tweede Pinksterdag. Mijn vrouw van 69 krijgt kort daarna haar tweede prik, dus waarschijnlijk kunnen we in juli gaan en staan waar we willen. Als het kan, willen we in september naar Mallorca. Sinds de kinderen groot zijn, komen we daar vaak. Als ik aan het weer van de laatste dagen denk, zou ik best aan het strand willen liggen. Ik kan me goed voorstellen dat het ontvangende land met een vaccinatiebewijs controle wil hebben over wie er binnenkomt, en vind het vreemd dat mensen daarop tegen zijn. Oneerlijk? Misschien voelt dat wel zo: Jan Geert gaat weg, maar de buurman van 40 mag niet. Maar dat wil niet zeggen dat ik thuis moet blijven.”

Kees-Jan Donkers (64) uit Marken (Noord-Holland): “Wij zijn enthousiaste camperaars: we reizen graag door Europa. Italië en Slovenië staan op ons verlanglijstje. Vorig jaar zat het er niet in, en dit jaar ook niet, denk ik. Mijn vrouw en ik laten ons niet vaccineren. Ik heb me verdiept in de niet-reguliere geneeskunde, toen ik gezondheidsproblemen had die niet door de reguliere geneeskunde verholpen werden. We werken al vijftien jaar dagelijks aan ons immuunsysteem. Wij hebben alle middelen in huis om gezond te blijven en om het virus te overleven. Wij vinden een vaccin niet nodig, ook omdat er nogal wat haken en ogen aan zitten. Ik vind het vaccinatiepaspoort bezopen, totaal bezopen. Het is niet bewezen dat wie gevaccineerd is, ook niet besmettelijk is. Terwijl wij als gezonde mensen niet mogen reizen.”

Het ‘vaccinatiepaspoort’ is ook een testbewijs Het Europese vaccinatiepaspoort heet eigenlijk het ‘digitaal groen certificaat’. Het wordt ingebouwd in de CoronaCheck-app. De app geeft aan of iemand volledig gevaccineerd is, de ziekte heeft doorgemaakt of recent een negatieve testuitslag had. Elk ontvangend land mag zelf beslissen of het volledige vaccinatie vraagt of genoegen neemt met een negatieve test. Het Nederlandse kabinet neemt pas in juni een definitief besluit over het paspoort. Eerst wil het van de Gezondheidsraad weten of vaccinatie ook de kans vermindert dat iemand het virus uit het buitenland meeneemt – misschien wel een nieuwe, gevaarlijkere variant – en hier op niet-gevaccineerden overbrengt. Omdat dat nog niet zeker is, raadt het kabinet vooralsnog alle buitenlandse reizen af, ook voor gevaccineerden.

