Wending in Vriezenveen: Oekraïners mogen toch blijven

Een wending in de zaak rond 40 Oekraïnse vluchtelingen die op particuliere grond worden opgevangen in Vriezenveen. De gemeente Twenterand en inwoners verenigd in een stichting zijn het toch met elkaar eens geworden: de 16 vrouwen en 24 kinderen uit Oekraïne mogen blijven. Dat maakte de gemeente woensdag bekend.

Er was dus veel juridische toestand om niets, concludeerde burgemeester Hans Broekhuizen achteraf. Vorige week stonden Twenterand en inwoner Herry Holland, eigenaar van de grond waarop de Oekraïners verblijven, nog tegenover elkaar in de rechtbank. De rechter oordeelde dat de gemeente gelijk had: de opvang in negen nieuwe chalets voldeed niet aan het bestemmingsplan en de Oekraïners moesten binnen zes dagen verhuizen.

Na die rechtszaak kwam er alsnog een dialoog tussen de gemeente en de particuliere hulpverleners op gang. De gezamenlijke oplossing: de negen stacaravans worden zo verplaatst dat de gemeente akkoord is met de opvang. “Daar waar de initiatiefnemers het college in het begin enigszins voor het blok zetten, worden inmiddels goede afspraken gemaakt, zoals over de locatie van de chalets, de duur van de opvang en het onderwijs aan de kinderen”, aldus burgemeester Broekhuizen.

Compromis

De gemeente Twenterand constateert dat de vluchtelingen inmiddels zijn gesetteld in de chalets. Ook is de alternatieve opvanglocatie in de gemeente afgevallen. Vandaar dat de gemeente over de uitspraak van de rechter is gestapt en in gesprek met de initiatiefnemers tot een compromis is gekomen.

De stichting achter de opvang heeft inmiddels een nieuwe vergunning aangevraagd en krijgt van de gemeente tot eind mei om de situatie in orde te maken.

De stichting reageert opgelucht. “Het belangrijkste voor ons was en is dat deze vrouwen en kinderen op een goede wijze worden opgevangen en geholpen, in de toch al moeilijke omstandigheden waar deze oorlogsvluchtelingen zich bevinden.”

