Welke schade kunnen vakantievierende jongeren aanrichten?

Het antwoord is met onzekerheden omgeven, zoals zo vaak het geval is met corona. Het virus is onvoorspelbaar. Dat is al genoeg reden om waakzaam te blijven. Vandaar ook de oproep van het RIVM aan jongeren tussen de 17 en 24 jaar. Laat je testen als je terugkomt uit Spanje of Portugal, ook als je geen klachten hebt, is de boodschap.

Hoe groot de schade is die vakantievierende jongeren en volwassenen kunnen aanrichten, is afhankelijk van het antwoord op drie vragen. Hoe besmettelijk is de deltavariant, hoe ziek worden mensen ervan en in welke mate beschermen de vaccins?

Besmettelijkheid

De besmettelijkheid van de deltavariant ligt ongeveer 40 tot 60 procent hoger dan de besmettelijkheid van de alpha variant, eerder bekend als de Engelse versie van het virus. Die was al veel besmettelijker dan de eerste variant waar Nederland in februari vorig jaar mee te maken kreeg.

In het Verenigd Koninkrijk zorgt de deltavariant al voor 90 procent van de besmettingen. Vooral jongeren die nog niet zijn gevaccineerd en de wat oudere Engelsen die pas een prik hebben gekregen van het AstraZeneca-vaccin zijn slachtoffer. In Nederland is delta nog nauwelijks gesignaleerd. Althans, in de steekproeven die het RIVM neemt.

Voetgangers passeren de Southbank in Londen, Groot-Brittannië, 15 juni 2021. De Britse premier Boris Johnson heeft op 14 juni een maand lang uitstel aangekondigd voor de versoepeling van de regelgeving. Beeld EPA

Clusters in Nijmegen en Rotterdam

Sommige GGD’s vermoeden dat de deltavariant wel degelijk bezig is aan een snelle opmars. Rond Rotterdam en Nijmegen zijn al clusters aangetroffen. In De Gelderlander waarschuwt arts-microbioloog Bert Mulder dat hij 9 procent van de onderzochte monsters in zijn provincie sterk verdacht vindt. Dat zou best wel eens de deltavariant kunnen zijn, stelt hij. Bij het bron- en contactonderzoek bij delta-positieven is de besmetting lang niet altijd te herleiden tot het buitenland. Dat betekent dat de deltavariant zich al in Nederland heeft gevestigd.

In Spanje en Portugal zijn de besmettingscijfers vooralsnog laag. Lager dan in Nederland. Het RIVM vreest niet zozeer de Spaanse en Portugese jongeren, maar de mix van allerlei Europeanen die tijdens feestjes dicht bij elkaar komen. Daar horen de Engelsen ook bij.

Hoe ziek word je?

Zo kan de deltavariant dus via vakantiegangers een extra impuls krijgen. Jongeren zullen ziek worden, maar over het algemeen zijn zij er minder slecht aan toe dan de 50-plussers. Toch zijn er signalen dat de deltavariant tot meer ziekenhuisopnames leidt, en dus vaker voor ernstige covid zorgt, ook onder jongeren. Om daar zekerheid over te krijgen, is meer data nodig.

In het Verenigd Koninkrijk heeft de uitbraak van de nieuwe variant nog niet geleid tot veel hogere ziekenhuisopnames. Maar een stijging is er wel. Procentueel is die stijging zelfs sterk, maar dat is al snel zo bij lage aantallen. Toeval kan dan ook een rol spelen.

Werken de vaccins?

Tegen de tijd dat de jongeren terugkomen, is een groot deel van de Nederlandse volwassenen al gevaccineerd. In elk geval met één prik. Nu heeft de deltavariant het vermogen de vaccinatie deels te ontwijken, schrijft onder meer het toonaangevende medische tijdschrift British Medical Journal (BMJ). Vooral na één dosis. Drie weken na de eerste dosis waren zowel PfizerBioNtech als AstraZeneca 33 procent effectief tegen de deltavariant.

Na de de tweede dosis geven vaccins wel een goede bescherming. Uit de eerste resultaten van een onderzoek blijkt dat twee weken na de tweede dosis vaccin Pfizer voor 88 procent beschermt tegen besmetting. AstraZeneca komt tot 60 procent effectiviteit tegen de deltavariant.

Nieuwe besmettingen zijn dus nog altijd mogelijk, maar niet in de mate van de eerste en tweede golf toen Nederland en Europa nog nagenoeg onbeschermd rondliep. De belangrijkste vraag is: hoe ziek worden besmette mensen? Op dat front is goed nieuws te melden. De twee doses van beide vaccins zijn zeer effectief tegen ziekenhuisopname na besmetting met de deltavariant: 96 procent voor Pfizer-BioNTech en 92 procent voor Oxford-AstraZeneca.

