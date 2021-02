Welke puzzelstukken heeft de politie nodig om de moeder van een ‘containerbaby’ te vinden?

Na de vondst van een pasgeboren meisje in een vuilcontainer in Amsterdam, is de politie direct een zoektocht naar de moeder gestart. Die zoektocht kun je zien als een grote puzzel: elk stukje wordt nagelopen in de hoop haar familie uiteindelijk te vinden.

Momenteel doet de politie in Amsterdam buurtonderzoek. Heeft iemand mogelijk iets gezien op zondagavond, toen de zuigeling werd gevonden? Camerabeelden worden uitgelezen en ook bekijkt het onderzoeksteam de inhoud van de container waar het meisje in lag. Mogelijk zijn daar andere spullen te vinden die naar de identiteit van de moeder of vader kunnen leiden.

Een pleister kan een hint zijn

Van eerdere zaken is bekend dat dergelijke spullen aanknopingspunten kunnen opleveren, zegt Kerstin van Tiggelen van Stichting Nederlands Instituut voor de Documentatie van Anoniem Afstanddoen (NIDAA). Een speeltje, kleding of een briefje met daarop een leeftijd of naam, bijvoorbeeld. Bij een meisje dat in 2014 eveneens levend in een vuilcontainer in de hoofdstad werd gevonden, was een belangrijke aanwijzing een pleister op de hiel: die duidde erop dat de baby een hielprik had gehad en dus dat er zorgverleners bij haar waren betrokken. Tot een oplossing van de zaak leidde die informatie overigens niet. Het medisch beroepsgeheim weerhield zorgmedewerkers om zich te melden.

Of er ook bij de baby van afgelopen zondag meer aanknopingspunten zijn, is niet bekend. De politie zegt tot nu toe alleen dat het meisje in een gele Jumbotas zat. Het kan zijn dat het onderzoeksteam later besluit meer informatie met het publiek te delen, zegt een woordvoerder van de politie. Daarover vindt nog overleg plaats.

Volgens NIDAA zijn er in de afgelopen vijftien jaar negentien kinderen in Nederland ten vondeling gelegd. Althans, dat zijn de zaken die publiek bekend zijn. Het komt ook voor dat de moeder of vader snel achterhaald kan worden en de politie en de Raad voor de Kinderbescherming het verder onderling oplossen, zegt Van Tiggelen. Ook niet meegeteld zijn de baby’s die dood zijn aangetroffen. Mogelijk bevinden zich onder hen kinderen die op tijd ontdekt hadden moeten worden.

Niet te ver van huis

Uit onderzoek van Van Tiggelen naar eerdere zaken blijkt dat de meeste vondelingen worden achtergelaten in dezelfde gemeente als waarin ze zijn geboren. Daar heeft ze verschillende verklaringen voor. “Mensen die zoiets doen, willen niet opvallen. Hoe verder je van huis bent, hoe groter de kans dat je wel opvalt. Dus zoeken ze naar een balans tussen een kind te vondeling leggen in, bij wijze van spreken, de eigen voortuin en niet te ver weg.” Daarnaast moet je er ernstig rekening mee houden dat een moeder die haar kind achterlaat, geen rationele beslissing neemt. “Als het al de moeder is die het heeft gedaan. Het wordt nog wel eens vergeten, maar soms zijn het andere familieleden die de vondeling achterlaten.”

Levert het huidige onderzoek van de politie Amsterdam niets op, dan kunnen er nog een aantal volgende stappen worden gezet, zegt de politiewoordvoerder. DNA-onderzoek bijvoorbeeld. Op die manier werd bijvoorbeeld de vader van de baby opgespoord die in 2016 dood werd gevonden bij de Sloterplas in de hoofdstad.

Bij de eerdere ‘containerbaby’ besloot de politie foto’s vrij te geven van het kind, omdat zij opvallende moedervlekken had. Dat is een verregaande maatregel, erkent de politiewoordvoerder. Er wordt daarom niet lichtvoetig mee omgegaan. “Waar het om gaat is dat we alles op alles zetten om de moeder of vader te vinden. Ook omdat we ervan uitgaan dat de moeder van dit meisje hulp nodig heeft.”

Lees ook

Politie blijft zoeken naar moeder ‘Sloterplasbaby’

Met een opvallende verbetenheid gaat de politie door met het onderzoek naar de gevonden dode baby.