Welke maatregelen zal het kabinet afstoffen, welke zullen worden aangescherpt?

Alles wijst erop dat het kabinet vrijdagavond tijdens een persconferentie scherpere coronaregels afkondigt. De dagelijkse besmettingscijfers lopen verder op, net als de ziekenhuisopnames en de ic-bezetting.

Welke maatregelen het kabinet overweegt, is vooralsnog onduidelijk. Het ligt voor de hand dat premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge zullen terugvallen op regels die al eerder tijdens deze pandemie van kracht waren. Te denken valt aan het herinvoeren van de plicht om anderhalve meter afstand te bewaren, het beperken van thuisbezoek en aan een dringende oproep om weer zoveel mogelijk thuis te werken.

Het kabinet heeft al eerder aangekondigd dat het wetgeving voorbereidt om de coronapas uit te kunnen breiden naar de werkvloer en naar bepaalde onderwijsinstellingen. Mochten Rutte en De Jonge dit doorzetten, dan duurt het enkele weken voordat dit ook juridisch geregeld is.

Onduidelijk of Sinterklaasintochten en kerstmarkten doorgaan

Donderdag is er eerst kabinetsberaad in het Catshuis. Dan worden ook de laatste adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) besproken. Later die dag heeft minister Ferd Grapperhaus (justitie en veiligheid) overleg met de burgemeesters over de besluiten.

Vooralsnog is Grapperhaus niet van plan om met landelijke regels te komen voor grootschalige activiteiten in de buitenlucht. Of Sinterklaasintochten en kerstmarkten kunnen doorgaan, en zo ja in welke vorm, is een ‘lokale beslissing’, zegt de minister. Gemeenten gaan verschillend om met deze vrijheid. Burgemeesters in Noord-Limburg besloten de carnavalsactiviteiten van deze week te schrappen, de collega’s in Zuid-Limburg deden dat niet. Na een noodkreet vanuit overbelaste ziekenhuizen, besloten diverse gemeenten en verenigingen de feesten alsnog te annuleren.

Het RIVM registreerde gisteren 11.848 nieuwe besmettingen, het op één na hoogste aantal dit jaar. Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag gestegen tot 1573, bijna een verdubbeling vergeleken met twee weken geleden. Op de ic’s nam het aantal Covid-patiënten toe met 21 tot 326.

De maatregelen die het kabinet vorige week afkondigde, zoals de uitbreiding van de coronapas en de mondkapjesplicht in winkels, kunnen nog geen effect hebben gehad op de coronacijfers. Daar is meer tijd voor nodig. De Jonge erkende maandag dat de eventuele nieuwe regels ‘aan de vroege kant zijn’. “Maar als de RIVM-prognose hoger uitvalt dan verwacht, en we dus aan de verkeerde kant zitten, dan ontkomen we denk ik niet aan extra maatregelen.”

De naleving van de huidige regels laat te wensen over, constateert het kabinet. Zo controleren lang niet alle sportclubs en cafés op coronabewijzen. En de oproep om meer thuis te werken maakt, gezien de drukte op de weg en in het openbaar vervoer, weinig indruk.

