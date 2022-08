Welke lessen we nog steeds kunnen trekken uit de moord op de gebroeders De Witt

Een kasteelvrouwe zit in een koets, op schoot haar kleine hondje, naast haar haar schoondochter en personeel. De weg is druk, propvol zelfs. Alle Nederlanders zijn op de vlucht naar Amsterdam. Om haar heen mannen en vrouwen “die huilen als kinderen”, schrijft ze. “En ikzelf ga als een verdoold schaap.”

Dit is een fragment uit het boek Rampjaar 1672 van schrijver en historicus Luc Panhuysen, die ook een biografie over Johan de Witt schreef. Het is de lente van het rampjaar 1672. Door het hele land gaat een paniekgolf, vertelt Panhuysen. Nederland wordt aangevallen door Frankrijk, Engeland en twee Duitse bisdommen.

Na de eerste schok ontstaat meer onrust. Geruchten gaan door het hele land (de Fransen zouden koppensnellen), mensen verspreiden pamfletten met daarop complottheorieën, iedereen is op zoek naar een zondebok. En de ‘schuldigen’ worden al snel gevonden: raadpensionaris Johan de Witt, ’s lands belangrijkste bestuurder, en zijn broer Cornelis. Op 20 augustus 1672 worden zij vermoord en hun lijken verminkt. Vandaag precies 350 jaar geleden.

Een menselijke constante in de geschiedenis

Complottheorieën, verzet tegen de macht, het verspreiden van nepnieuws – het komt Panhuysen bekend voor. “De geschiedenis herhaalt zich niet, maar ze rijmt wel”, zo citeert Panhuysen de Amerikaanse schrijver Mark Twain. Natuurlijk is de huidige tijd niet te vergelijken met het historische rampjaar. Maar, voegt de historicus eraan toe, we zouden wel op zoek kunnen gaan naar een menselijke constante in de geschiedenis.

En die constante is volgens Panhuysen als volgt: waar dreiging, chaos en onwetendheid heerst, ontstaat angst, en waar angst is, verspreiden geruchten zich. Door die geruchten worden mensen onberekenbaar boos. “Het nuchtere verstand verdwijnt. In angst regeert de verbeeldingskracht.”

Johan de Witt zou een duivel zijn, verkondigden de schrijvers van pamfletten in 1672, en zou het lieve vaderland in het geniep aan de vijand hebben verkocht. “Hij was niet helemaal onschuldig”, zegt Panhuysen. “Zijn buitenlandse politiek was over de lange tenen van Lodewijk XIV heen gewalst, waardoor deze wraak zwoer.”

Er was nog een reden waarom de gebroeders De Witt de perfecte verdachten waren, vertelt Panhuysen: ze waren niet van adel. “Johan, afstammeling van een houthandelaar, een burger, zonder een drup adellijk bloed in de aderen, had het volgens de aanhangers van de prins van Oranje in zijn hoofd gehaald de positie van het huis van Oranje te willen innemen.”

Hoogmoed komt voor den val

Daarbij gebeurde nog iets: de standsverschillen in de republiek waren gering. Dat is geen probleem in vredestijd, maar in oorlog, wanneer het land gezag nodig heeft, wel. Want gezag moet zich boven iedereen plaatsen. “En van een prins werd hoogmoedig gedrag getolereerd”, zegt Panhuysen, “maar niet van een gewone burger, ook al was hij regent.”

“Dat zie je eigenlijk nog steeds”, vervolgt Panhuysen. “Zodra de overheid zich groot maakt, zich niet klein houdt en zich niet als gelijke opstelt, zoals we gewend zijn, worden we boos. Als we opeens anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden, bijvoorbeeld. Of er iets gedaan moet worden met het stikstofbeleid.”

