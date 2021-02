Welke initiatieven helpen jongeren de lockdown door?

De wethouders van twintig kleine en middelgrote gemeenten willen dat het kabinet meer aandacht schenkt aan de problemen van jongeren. Toch organiseren verschillende gemeenten ook nu al met geld van het Rijk van alles om jongeren door de lockdown te krijgen. Barendrecht heeft bijvoorbeeld jongerencentra coronaproof gemaakt, zodat kinderen die thuis niet de rust hebben om huiswerk te maken er terechtkunnen.

En zo zijn er tal van initiatieven. Op de website young055.nl kunnen Apeldoorners tussen 12 en 26 jaar sinds december activiteiten voor thuis vinden. Er zijn onder meer e-sportswedstrijden, reguliere sportlessen en workshops taart decoreren. Medeoprichter Tim Koldenhof merkt wel dat de creatieve cursussen minder populair zijn, ondanks dat het platform een initiatief is van Koldenhofs theaterschool, de schouwburg en een poppodium. “Je ziet dat een online Fifa-toernooi heel goed loopt, net als online pubquizzen en de praatprogramma’s die we opnemen”, zegt Koldenhof.

In Den Haag staan sinds oktober vijf studenten klaar om leeftijdsgenoten te helpen die zich eenzaam voelen. Zij noemen zich het A-team en onderhouden samen met vrijwilligers contact met mensen tussen de 18 en 27 jaar die daar behoefte aan hebben. Den Haag organiseert ook sport en spel om hun jeugd bezig te houden. Onder de naam ‘Eindelijk wat Leuks’ houdt de stad bijvoorbeeld elke avond e-sportstoernooien, ook om te voorkomen dat de deelnemers anders na de avondklok nog de straat op gaan.

Mentaal welzijn

De gemeente Hilvarenbeek zet ook in op het mentaal welzijn van haar jonge inwoners. De campagne ‘Tot ik er over ging praten...’ roept jongeren op vooral hun gevoelens van somber- en eenzaamheid te bespreken. Dat kan met iemand in hun eigen omgeving of de huisarts zijn, maar er staat ook een jongerenwerker klaar die de lotgenotengroep ‘Even Niet Alleen’ begeleidt.

De vraag is of dit genoeg is om jongeren uit de put te helpen. Koldenhof uit Apeldoorn is door het korte bestaan van zijn website nog niet toe aan die vraag. “Onze focus ligt nu nog heel erg op vermaak. De reacties die we terugkrijgen is dat de programma’s vooral leuk zijn. Maar het tweede deel is dat we ook een antwoord kunnen zijn op problemen als eenzaamheid.” Koldenhof denkt aan een chatfunctie op de website, en als het weer kan ook fysieke bijeenkomsten. Als jongeren zelf een idee hebben, kunnen ze dat ook op Young055 kwijt. Voor elk van de beste plannen is 2500 euro beschikbaar gesteld door de gemeente.

De Barendrechtse wethouder jeugd Reshma Roopram ziet het bieden van een huiswerkplek hooguit als een doekje voor het bloeden. Het geeft de jongeren nog geen perspectief op de toekomst, iets waar zij volgens haar naar snakken. Juist daarom wil ze dat het Rijk nu snel met een breed gedragen actieplan komt.

