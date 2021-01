Welke gevolgen heeft de avondklok voor de recreatiesporter? ‘Het bruist hier altijd, ook zonder derde helft’

Met 6000 leden geldt de Utrechtse omni-sportvereniging Kampong als de mammoettanker van de Nederlandse amateursport. De zestig betaalde kaderleden die op de brug staan bij ’s lands grootste club plus het veelvoud aan vrijwilligers dat zich elders aan boord bevindt, staan er garant voor dat het gigantische gevaarte moeiteloos alle klippen omzeilt.

Het woord avondklok was in politiek Den Haag nog maar sporadisch gevallen of het draaiboek met alternatieven voor de uitgevallen doordeweekse avondtrainingen lag al klaar. ‘’Een vereniging hoort nu eenmaal niet stil te staan’’, zegt Sandra van Loon Vercauteren, voorzitter van de hockeytak en qualitate qua preses van de Kampong Federatie. ‘’Het bruist hier altijd. Ook met avondklok en zonder onze vertrouwde derde helft.’’

Het straatverbod na 21.00 uur ’s avonds treft vooral de voetballers en hockeyers, die het leeuwendeel van het ledenbestand vormen. Kampongs cricketers en jeu de boule-spelers zijn in de winter niet actief, de squashers stonden al een tijd buitenspel en de tennissers zijn verplicht zich te beperken tot het enkelspel.

Een paar uur naar voren

Vercauteren: ‘’We halen de trainingen van de voetbal- en hockeyjeugd een paar uur naar voren en perken de tijd dat de spelertjes op het veld staan in. Op die manier spreiden we het programma, komt iedereen toch aan bod en kunnen we ervoor zorgen de jongeren ruimschoots voor de avondklok thuis zijn. Veel marge hoeven we daarvoor niet in te bouwen, want 95 procent van onze jeugdleden woont in de wijken rondom ons sportpark en is binnen een paar minuten thuis.’’

Voor de senioren van Kampong gaat er een streep door de doordeweekse oefensessies. Naast het organiseren van de digitale bingoavond en de virtuele pubquiz wordt nu ook het alternatief geboden om de geschrapte trainingen op zondag af te werken. “Het is een kwestie van meebuigen met de wind die vanuit politiek Den Haag waait, creatief maar strikt de regels volgen en voortdurend de balans zoeken’’, zegt Vercauteren. ‘’We proberen het sociale verenigingsleven zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Daar slagen we tot op heden aardig in. Van de 3600 mensen die bij ons hockeyen is het aantal leden dat het lidmaatschap opzegt letterlijk op de vingers van één hand te tellen. Dat zegt genoeg.’’

Tennisvereniging Wessem

Met slechts drie banen en welgeteld 104 leden lijkt Tennis Vereniging Wessem uit het gelijknamige Limburgse dorp weinig op Kampong. Omdat het kleine complex stevig ligt ingeklemd tussen de begraafplaats en het plaatselijke park klagen omwonenden nooit over geluidsoverlast of lichtvervuiling. ‘’Daardoor kunnen onze banen zeven dagen in de week open zijn, van zeven uur ’s morgens tot laat in de avond’’, zegt secretaris Ton de Goeij. ‘’Het komt hier geregeld voor dat de lichtmasten pas om middernacht uit gaan. En competitiewedstrijden die pas om één uur ’s nachts afgelopen zijn, daar kijken we ook al niet van op. Dit is gemoedelijk Limburg, hè?’’

Het invoeren van de avondklok heeft voor TV Wessem derhalve grote gevolgen. ‘’Voor het eerst in de geschiedenis van onze vereniging zullen we openingstijden moeten hanteren’’, zegt De Goeij. Het bestuur zal de komende weken een beroep doen op het gezonde verstand van de leden. Bang dat zijn clubgenoten marchanderen met de avondklok of in de avonduren in het geniep gebruikmaken van de faciliteiten is de secretaris niet. “Dit is een dorp van 2200 inwoners, er heerst strenge sociale controle. Veel mensen laten in de buurt van onze banen hun hond uit. Als die de hekken van ons sportpark open zien staan, wordt dat meteen gemeld. Er rest ons niets anders dan te leren leven met deze tijdelijke beperkingen. Ach, het duurt gelukkig maar even. Althans, dat hoop ik maar.’

