Wel of geen Nederlander? Jongeren met een migratieachtergrond hebben geen zin om te kiezen

‘Sommige grapjes zou ik thuis niet maken

Katharina Monterosso Ferreiro (18) woont in Arnhem en volgt een opleiding sociaal werk. Ze heeft een moeder die op haar derde uit Spanje verhuisde en een Angolese vader die na zijn studie in Cuba in Nederland terechtkwam.

“Over het algemeen voel ik me thuis in Nederland”, zegt ze. “Ik kan overal wel mijn plekje vinden, dat is het probleem niet. Basisdingen als respect hebben zitten in elke cultuur, maar de normen en waarden zijn thuis soms anders dan voor veel leeftijdsgenoten. Sommige dingen zijn taboe, we praten bijvoorbeeld niet zo makkelijk over seksualiteit thuis. Dat zie ik bij leeftijdsgenoten wel. Sommige grapjes zou ik uit respect voor mijn ouders thuis niet maken. Daar moet ik soms zelf ook aan wennen.

“Nederlands is mijn taal, thuis praten we Nederlands, Spaans of Portugees. Als mijn ouders Spaans of Portugees tegen mij praten, geef ik in het Nederlands antwoord. We praten nu vaker Nederlands thuis, omdat mijn vader het wil oefenen. Spaans spreek ik wel, dat moet wel als ik in Spanje ben, maar Portugees niet. Ik ben nooit in Angola geweest.

“Ik vind het voor mezelf en voor mijn ouders belangrijk dat ik weet waar ik vandaan kom. Ik vind het ook belangrijk om sommige dingen door te geven.

“Als we bijvoorbeeld eten meenemen voor een feestje, neem ik eten mee uit mijn cultuur. Wat mijn cultuur is? Ik zie niet echt verschil tussen de cultuur van mijn vader en van mijn moeder.

“Ik ben licht getint, daar kunnen soms wel opmerkingen over gemaakt worden. Ik heb me wel eens niet thuis gevoeld op bepaalde evenementen om die reden. Maar de laatste jaren heb ik niet vaak vervelende opmerkingen gehad. Spanje is nog best racistisch, daar is het niet de bedoeling dat je als vrouw met een zwarte man trouwt. Al verschilt dat ook weer van persoon tot persoon.

“Het zou mij helpen als we in Nederland vaker zouden praten over hoe bepaalde dingen gaan in verschillende culturen. In Nederland zeg je bijvoorbeeld gewoon: ‘Hé, wil je met me trouwen?’ In onze cultuur is dat een heel proces, dan moet je echt de vader vragen. Als je zulk soort dingen weet, kun je beter begrijpen waarom mensen in bepaalde situaties zitten.”