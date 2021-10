Wel hulp, maar weinig begrip voor ongevaccineerde coronapatiënt in ziekenhuis Rivierenland

Een van de ziekenhuizen die deze week met succes aandrong op een hernieuwde landelijke spreiding van coronapatiënten, is Rivierenland in Tiel. De verbazing over de ontwikkelingen is hier groot. “Dit is de eerste golf die we kunnen voorkomen. Ik kan er met mijn verstand niet bij dat mensen er nog voor kiezen om ongevaccineerd te blijven.”

Maarten van Lieshout gaat het gesprek niet meer aan. De ic-arts van het ziekenhuis Rivierenland in Tiel heeft het geprobeerd, maar het is zinloos. Het overgrote deel van de covidpatiënten dat op zijn afdeling belandt, is ongevaccineerd. Hetzelfde geldt vaak voor familieleden die op bezoek komen. Van Lieshout zou hen het liefst persoonlijk bij een priklocatie afzetten, maar berust in de overredingskracht die hij heeft. Die is nul. “Van het vaccin afzien is een bewuste keuze. Ik kan daar niets meer tegen doen. Hier lag een doodzieke vader op de ic, terwijl de zoon erin bleef volharden dat corona niet bestaat. Zo iemand trek ik niet over de streep.”

Vijf van de zes ic-bedden zijn bezet als we een kijkje nemen in het Gelderse ziekenhuis. De kans is groot dat inmiddels het laatste ook is bemand. Tijdens zijn dienst krijgt Van Lieshout een bericht van Antonie Bergers, unitmanager van de verpleegafdeling waar de coronapatiënten liggen. Een van hen is er zo slecht aan toe dat overplaatsing slechts een kwestie van tijd is. Zie daar de reden dat patiëntenspreiding alweer aan de orde is. De bedden raken opnieuw vol.

Bestuursvoorzitter Marc Hendriks: ‘Het is een keuze ongevaccineerd te zijn.’ Beeld Koen Verheijden

Een verdieping lager maakt Marc Hendriks zich, alweer, zorgen om een golf. De vierde deze keer. In tegenstelling tot bij de eerste drie, knaagt er nu iets extra’s aan de bestuursvoorzitter van het ziekenhuis. “Wie zich vandaag laat vaccineren, is op 6 november beschermd. Tot eind juli kon covid je overkomen, sindsdien is het een keuze om ongevaccineerd te zijn. Daar vind ik wel wat van, ja.”

Geen verwijten

De mens en de professional, hun opvattingen conflicteren. Laat er geen misverstand over bestaan: iedereen die het ziekenhuis binnenkomt, krijgt de best denkbare hulp. “Zonder voorbehoud, anders zouden we het verkeerde beroep hebben gekozen”, benadrukt Bergers. “We zeggen tegen iemand met COPD niet dat hij te veel heeft gerookt en verwijten een coronapatiënt niet dat hij geen vaccin wil.”

De keuze van de weigeraars – of het nu uit geloofsovertuiging is of door onderschatting van het virus – zorgt wel voor morele dilemma’s. De zorg raakt er immers door overbelast. Het gaat volgens Van Lieshout – door ervaring wijs geworden – om ‘een halsstarrige groep’. “Je kunt iemand niet méér met de neus op de feiten drukken dan met een ic-opname, toch? Toch is het voor de omgeving geen argument om de prik te halen.” Hendriks: “Dat is toch bijzonder? En het frustreert mij. Wat is het toch dat covid zo’n reactie oproept? We komen het niet tegen bij een gebroken been of kanker.” Bergers: “Nee. Niemand zegt: ‘ik heb geen kanker’.”

Antonie Bergers, unitmanager van de verpleegafdeling waar de coronapatiënten liggen: ‘Elke coronapatiënt is er één te veel’. Beeld Koen Verheijden

De term ‘code zwart’ valt weer voorzichtig in Rivierenland. Door het stijgende aantal ziekenhuisopnames, in combinatie met het griepseizoen dat eraan komt. Op de afdeling van Bergers liggen de draaiboeken klaar om met drie cohorten (afgesloten gedeelten) te gaan werken: het reeds in gebruik zijnde coronacohort en – vanwege de twee varianten – twee griepcohorten. Vrolijk wordt Bergers niet van dat vooruitzicht, want de personele belasting is eigenlijk niet te dragen. “Normaal gesproken hebben we één verpleegkundige op zes patiënten. In zo’n cohort is dat één op drie. Elke coronapatiënt is er daarom één te veel. We zitten al op de max.”

Ingrepen eindeloos uitgesteld

Opschalen zou betekenen dat coronapatiënten straks de plek innemen van andere hulpbehoevenden. Nu al komt de planbare zorg in de knel, zoals het plaatsen van nieuwe heupen of knieën. Voor de vierde keer sinds corona. Hendriks: “Die ingrepen worden eindeloos uitgesteld. Mensen willen verder met hun leven, maar kunnen dat niet. Ik hoor van huisartsen dat het erg vervelende gesprekken oplevert. De beslissing om je niet te laten vaccineren raakt zo veel anderen. Ik kan daar met mijn verstand niet bij. Misschien moeten we de verhalen van deze mensen meer laten zien. Er moet toch iets zijn wat de weigeraars raakt?”

De weerstand bij deze groep is echter diepgeworteld. Van Lieshout rekent nog eens de kans voor dat iemand bij hem op de ic komt te liggen. Die daalt na een vaccinatie met 90 tot 95 procent. “Er zijn maar weinig medicijnen in Nederland, tegen welke ziekte dan ook, die zo’n succespercentage kennen.” De arts lacht er een beetje bitter bij. Voor wie maakt hij de som eigenlijk? Zijn collega’s hoeft hij niet te overtuigen.

Voorlopig blijft het daarom een kwestie van de zieken proberen op te lappen. Gevaccineerd of niet, binnen de muren van het ziekenhuis maakt het geen verschil. Wie aan de deur klopt, krijgt de zorg die hij nodig heeft. De golf die er niet hoeft te zijn, komt daardoor toch weer op Rivierenland – en de andere ziekenhuizen – af. Van Lieshout bereidt zich voor op drukke maanden. “Jammer, ik begrijp het gewoon niet.”

