‘Wel betrokkenheid, geen eigenrichting bij dood Assenaar’

Rond de dood van de 32-jarige man in een speeltuin in Assen lijkt geen opzet in het spel. Dat zegt de politie Drenthe. Uit een schouw verricht door een arts op het lichaam van het slachtoffer, zijn geen ‘feiten of omstandigheden’ naar voren gekomen die wijzen op een vermeende doodslag. Sectie moet nu uitwijzen waaraan hij wél is overleden.

Vijf mannen, vier uit Assen en één uit Kampen, tussen de 27 en 54 jaar, werden zaterdagmiddag aangehouden door agenten die in eerste instantie afkwamen op een melding van een zedendelict met een 4-jarig meisje. Daarbij zou de 32-jarige man mogelijk betrokken zijn. Ter plaatse bleek de man te zijn overleden. Het vijftal werd zondagavond vrijgelaten, ze worden nu verdacht van betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer en niet meer van doodslag of mishandeling.

Gepest om doofheid

Van het slachtoffer is bekend dat hij uit Assen kwam, doof was en hovenier van beroep. De Telegraaf meldde maandagavond dat familie vertelt dat hij sinds z’n vijfde gepest werd met zijn totale doofheid en verbale onkunde. “Hij klonk als een zeehond. Dat klinkt cru, maar was echt zo”, vertelt een neef die met doven heeft gewerkt. Hij liep volgens hem zelfs brandwonden op, werd geschopt en moest een keer naar het ziekenhuis.

Collega’s vertellen in het Dagblad van het Noorden dat ze ‘helemaal niets’ geloven van de verhalen dat hij een meisje misbruikt zou hebben. “Hij zou naar motorraces gaan kijken bij een vriend. Maar die was nog niet thuis, waardoor hij moest wachten. Hij is doof, dus kan niet bellen. Hij kan wel appen en misschien dachten mensen bij die speeltuin daarom dat hij foto‘s stond te maken”, aldus een collega in die krant.

Uit het politieonderzoek blijkt dat de vader van het meisje probeerde om de man tegen te houden toen hij op zijn fiets wilde wegrijden. Maar ook op dat moment kan miscommunicatie een rol hebben gespeeld. Er ontstond een worsteling en ze kwamen ten val. Op dat moment kwamen vier mannen uit de buurt op het incident af. Samen hielden ze de man vast.

De lezing van de politie lijkt eigenrichting uit te sluiten. Zaterdagmiddag werden buurtbewoners wel via een Whats­App buurtpreventiegroep gewaarschuwd voor een potloodventer die actief zou zijn vlak bij de speeltuin. Iets later werd gemeld dat de man was gepakt. Een reconstructie van de tijden in de appgroep wijst uit dat de waarschuwing werd gedaan toen er al een traumahelikopter onderweg was.

