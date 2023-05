Wegverkeer maakt kinderdagverblijven, scholen en sportvelden tot een ongezonde plek, zegt de GGD

273 scholen, 607 kinderdagverblijven en bso’s, 257 verpleeghuizen en 902 sportvelden liggen te dicht bij drukke wegen. De lucht is er te vervuild en voldoet niet aan de nieuwe richtlijn van de GGD.

De ruim tweeduizend locaties liggen allemaal binnen 150 meter van een drukke weg, zo blijkt uit data-onderzoek van platform Investico. Volgens de GGD, die in maart dit jaar de nieuwe richtlijn presenteerde, is er binnen deze afstand sprake van een ‘verhoogd risico voor de volksgezondheid’. De lucht voldoet weliswaar wettelijk aan Europese normen voor luchtkwaliteit, maar de GGD gaat uit van advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die veel strenger zijn. Volgens de GGD lopen kinderen, maar ook kwetsbare ouderen, wel degelijk een risico op luchtwegaandoeningen zoals astma, COPD en zelfs longkanker.

Scholen vrezen leerlingen te verliezen

Het nieuwe advies treft veel mensen. Alleen al de 273 basis- en middelbare scholen hebben al meer dan honderdduizend leerlingen. Investico werkte voor het onderzoek voor Trouw en de Groene Amsterdammer samen met tv-programma EenVandaag en enkele regionale kranten. Onderstaande interactieve kaart van Nederland laat de verschillende locaties zien die binnen de 150 meter-grens vallen.

Scholen, kinderdagverblijven, bso’s en verpleeghuizen blijken meestal niet bekend met de nieuwe richtlijn van de GGD. Er publiekelijk over spreken is, zeker in het onderwijs, een probleem, omdat schooldirecties bang zijn voor verlies van leerlingen en reputatieschade. Scholen en kinderdagverblijven zeggen ‘groenstroken’, CO 2 -meters en ventilatiesystemen te hebben, maar fijnstof wordt niet gemeten.

Nederland is astma-koploper in Europa

Filters of vergroening hebben echter niet een gewenste effect, blijkt uit eerder onderzoek van de GGD. Deze kunnen zelfs zorgen voor verslechtering van de luchtkwaliteit. Marieke Dijkema, voorzitter van de werkgroep luchtkwaliteit en gezondheid van de GGD: “Als zulke maatregelen echt goed zouden werken, zouden we die adviseren in plaats van afstand houden”.

GGD’en adviseren gemeenten, die beslissen zelf wat ze met dat advies doen. Volgens het ministerie van infrastructuur en waterstaat zijn er op dit moment acht gemeenten die hier rekening mee houden bij het bepalen van de locatie van scholen en kinderdagverblijven.

Onder Nederlandse kinderen is astma de meest voorkomende chronische ziekte: tussen de 5 en 10 procent heeft het. Bij een op de vijf kinderen is luchtvervuiling de oorzaak. Daarmee is Nederland koploper in Europa. Ouderen zijn vatbaarder voor luchtvervuiling. Luchtvervuiling versterkt ook andere chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten. Sporters zijn extra kwetsbaar, omdat mensen tijdens inspanning vaker en dieper inademen.

