Weggewaaide daken en een ravage op het spoor: Nederland neemt de schade op na storm Eunice

Omgewaaide bomen en weggewaaide gevels en dakplaten als gevolg van de storm veroorzaakten in grote delen van Nederland overlast. Op diverse plekken moesten mensen hun woningen verlaten omdat daken waren weggewaaid en werd elders onderdak voor hen geregeld.

Toen in grote delen van Nederland de zwaarste storm voorbij was, werd het noorden getroffen. In het Groningse Appingedam werden vrijdag even voor middernacht woningen ontruimd. De daken van drie woonblokken drive-in woningen waren zwaar beschadigd. Ook in de stad Groningen zijn bewoners van zes huizen ‘s nachts geëvacueerd omdat het dak er is afgewaaid. Er zijn geen gewonden gevallen.

Oeps. Dak van een huis gewaaid in Bodegraven #Eunice pic.twitter.com/uTSzJ0rmbF — Hans Huisman (@HansHuisman8) 18 februari 2022

Huizen rondom de Elandkerk in Den Haag werden vrijdagavond laat opnieuw ontruimd vanwege een beschadigde kerk. Meerdere dakleien zijn van een van de twee kerktorens gevallen. Daardoor kan de toren mogelijk instabiel worden, is de conclusie na onderzoek. Zaterdag zullen de torens aan de Elandstraat verder geïnspecteerd worden.

De politie heeft huizen in de omgeving van de Haagse Elandkerk ontruimd. Een van de torens van de grote kerk is door de storm Eunice is instabiel geworden en gaat heen en weer. Beeld ANP

Schademeldingen verzekeraar

Verzekeraar Interpolis had vrijdagavond al “erg veel schademeldingen” binnengekregen, zo laat een woordvoerder weten. In een paar uur tijd steeg het aantal schademeldingen sinds woensdagavond van 1062, vooral meldingen na storm Dudley, “naar maar liefst 2421 om 20.00 uur vrijdagavond”.

Meer dan 90 procent van die meldingen betreft schade aan woningen. “Vaak gaat het om schade aan daken door losgewaaide dakpannen of dakdelen en er zijn beschadigingen door vallende takken en bomen.” De meeste meldingen komen uit Zuid-Holland, gevolgd door Noord-Brabant en Noord-Holland.

Treinuitval. Beeld ANP

Ravage op het spoor

Het vervoer op de weg en het spoor lag vrijdag deels stil of kreeg te maken met ernstige hinder. Vooral de ravage op het spoor was groot. Treinen bleven gisteren al stil staan, en zullen dat zaterdag deels ook doen.

Medewerkers van ProRail begonnen vanmorgen met reparaties. Op veel trajecten zijn bomen gevallen of is er schade aan bovenleidingen. “We zien vaak dat er plastic in de bovenleiding is gekomen. Om dit te herstellen moet eerst de spanning van de bovenleiding gehaald worden voordat onze monteurs dit kunnen verwijderen”, stelde ProRail.

Op Twitter spreekt de spoorbeheerder van “enorme schade”. NS waarschuwt treinreizigers dat ze er rekening mee moeten houden dat in de loop van de middag de eerste treinen weer rijden. “Plan uw reis kort voor vertrek”, stelt NS op de website.

Rond 08.00 uur meldde Prorail in het liveblog over de storm dat op enkele lijnen het herstel snel gaat en dat daar “voorzichtig weer treinen kunnen rijden”. Het betreft hier treinen van regionale vervoerders, niet van NS.

Bussen zoveel mogelijk volgens dienstregeling

Busmaatschappijen starten zaterdagochtend eveneens hun dienstregeling weer op. De bussen van Arriva rijden zaterdag zoveel mogelijk weer volgens de normale dienstregeling. Ook busvervoerder Connexxion rijdt weer volgens planning, zo laat de vervoerder weten via Twitter.

Ook op de wegen wordt deze zaterdagochtend al hard gewerkt aan het opruimen van takken, bomen, verkeersschermen en andere materialen die op de weg terecht zijn gekomen.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers de verkeersinformatie en de weersinformatie te bekijken voor vertrek. “Hou rekening met hinder door opruim- en herstelwerkzaamheden”, adviseert een woordvoerster van Rijkswaterstaat.