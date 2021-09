Wegafsluiting A12 zorgt ook op andere wegen voor vertragingen

Volgens een woordvoerder de ANWB stond er op het hoogtepunt 468 kilometer file en dat soort cijfers zijn sinds het begin van de coronacrisis niet meer voorgekomen. Alleen op 7 april dit jaar stonden er ook veel files, in totaal 429 kilometer, maar dat kwam door winterse buien.

Een filetotaal van 468 kilometer was voordat corona uitbrak niet ongebruikelijk, zegt de woordvoerder. Van het totaal dinsdag kijkt de verkeersdienst een beetje op. “Het lijkt dat sinds de versoepelingen thuiswerken voorbij is. Iedereen is ook weer terug van vakantie. Dinsdag waren er ook een aantal aanrijdingen en omleidingen wegens werk op de A12, maar het was eigenlijk overal op de weg druk. Aan het mooie weer lag het niet.”

De avondspits is volgens de ANWB overigens al tijden weer drukker dan de afgelopen maanden.

Werkzaamheden A12 debet

In de loop van de ochtend onderstonden er ook files op de omleidingsroutes, zo slibde de A27 naar Utrecht langzaam dicht bij knooppunt Gorinchem. “Dat is waarschijnlijk het gevolg van dat mensen moeten omrijden”, aldus de ANWB. De werkzaamheden aan de A12 zullen naar verwachting negen dagen duren.

Ook de makers van de auto-app Flitsmeister meldden op basis van hun reisgegevens dat het vanochtend de drukste ochtendspits van het jaar is. De langste vertragingen stonden op A28 tussen Zwolle en Amersfoort, met 70 minuten vertraging en op de A27 tussen Breda en Utrecht van bijna een uur. De werkzaamheden die samenvallen met het einde van de anderhalvemeter-samenleving, waarin veel mensen weer naar kantoor gaan, zijn de vermoedelijke oorzaak van de ochtenddrukte.

Het knooppunt bij Gorinchem verbindt de A27 met de A15, de alternatieve route tussen Utrecht en Rotterdam. In beide richtingen rijdt het verkeer dinsdagochtend langzaam of staat het stil. De extra reistijd loopt op. Tussen het knooppunt Everdingen en Gorinchem staat een file.

Inmiddels is de file op de #A27 richting Utrecht flink opgelopen. Vanaf knp. Gorinchem kun je beter omrijden via de #A15 en de #A2. Dit duurt naar verwachting tot 09:00 uur. 👇 pic.twitter.com/gvE3XgsLsv — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) 28 september 2021

Rijkswaterstaat meldt ook een file op de A16 richting Rotterdam, voor het Terbregseplein. Op de N214, van Leerdam naar Gorinchem, is het “ook drukker dan normaal”, aldus een woordvoerster.

‘Toch zeer tevreden’

Rijkswaterstaat is “zeer tevreden” over hoe de ochtendspits verloopt, aldus een woordvoerder, die verwacht dat vanaf 09.00 uur de drukte zal afnemen. “Het is altijd maar afwachten hoe het gaat zijn in de spits, dat kunnen we alleen zien aan hoe het de eerste dag is verlopen. Of mensen zich aan de omleidingsroutes houden en of het iedereen heeft bereikt.”

Maandagavond werd de A12 over een afstand van 5 kilometer tussen knooppunt Oudenrijn en afrit Nieuwerbrug voor negen dagen compleet afgesloten vanwege groot onderhoud. Tot 7 oktober 05.00 uur kunnen automobilisten die van Utrecht naar Den Haag willen beter omrijden langs Amsterdam via de A2, A9 en A4. Verkeer van Utrecht naar Rotterdam kan omreizen via de A2, A27 en A15. Rijkswaterstaat verwacht dat de extra reistijd door de verkeershinder op momenten kan oplopen tot een uur.

Rond 23.00 uur werd gestart met de eerste wegwerkzaamheden. Nadat de wegen werden afgezet en bewegwijzering was geplaatst over de omleidingsroutes, is begonnen met het weghalen van de oude asfaltlaag, aldus de woordvoerder van Rijkswaterstaat. “Tussen Woerden en Reeuwijk, over een lengte van 4,5 kilometer, wordt het wegdek vervangen door een dubbele laag zoab.” Naast dit geluidsreducerende ‘zeer open asfaltbeton’ worden ook andere aanvullende werkzaamheden verricht op het traject, waaronder maaiwerkzaamheden in de berm en waar nodig het plaatsen van nieuwe matrixborden en detectielussen.