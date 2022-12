‘Weerwind moet wat meer respect voor zichzelf hebben’

Toen het kabinet besloot wie er excuses voor de slavernij zou gaan maken in Suriname, heeft huidskleur volgens premier Rutte geen enkele rol gespeeld. Minister Franc Weerwind gaat komende week op werkbezoek naar Suriname en zal daar op 19 december ook aanwezig zijn bij een ‘betekenisvol moment’ rondom het slavernijverleden. Of dat excuses worden, wilde de premier vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentue nog niet zeggen.

De komst van Weerwind, een in Nederland geboren zoon van Surinaamse ouders, als vertegenwoordiger van de Nederlandse overheid om excuses te maken voor het slavernijverleden, ligt bij sommige Surinamers en Surinaamse Nederlanders gevoelig. Johan Roozer van het Surinaamse Nationaal Comité Herdenking Slavernij vindt dat een ‘witte persoon’ excuses moet komen maken.

Die opmerking vindt Roy Kaikusi Groenberg van Stichting Eer en Herstel ‘ongelukkig, want huidskleur moet er niet toe doen'. Maar ook Kaikusi Groenberg begrijpt niet hoe het kabinet op het idee is gekomen om een nazaat van tot slaaf gemaakten naar Suriname te sturen: “Het is alsof je een Joodse minister van Duitsland in Israël excuses laat maken voor de Holocaust.”

Weerwind zelf heeft gezegd de taak juist eervol te vinden: ‘een verantwoordelijkheid en een voorrecht’. “Ik ben in eerste instantie bestuurder en zo ga ik naar dat land.” Dat hij als nazaat van voorouders die drie generaties geleden nog tot slaaf gemaakt waren nu op een van de hoogste functies van het land zit, vervult hem met ‘trots’.

Maar eenmaal in Paramaribo zullen de mensen niet een minister zien, maar een nazaat van tot slaaf gemaakten, verzekert Kaikusi Groenberg. “Deze excuses draaien niet om staatsrecht of formele posities”, zegt hij. “Het gaat hier enkel en alleen om emoties van mensen die 300 jaar pijn geleden hebben. Als je voor zoiets groots excuses maakt, dan stuur je je beste paard: de premier of de koning.”

“Wij zijn als Surinaamse gemeenschap trots op Weerwind, begrijp me niet verkeerd. Hij is een hardwerkende man. Voor het eerst hebben we een minister die op ons lijkt. Ik kan me ook goed voorstellen dat Weerwind een belangrijke figuur wordt in de nieuwe relatie de we met Nederland gaan krijgen nadat de excuses zijn gemaakt. Nu had hij wat meer respect voor zichzelf moeten hebben, en in het kabinet moeten zeggen: excuses in Suriname namens Nederland? Dat ga ík niet doen.”

Roy Kaikusi Groenberg met Femke Halsema tijdens het excuus voor het slavernijverleden in Amsterdam. Beeld Roy Kaikusi Groenberg

