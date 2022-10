Weermensen als brengers van goed slecht nieuws

Nog een keer het terras op, lekker buiten sporten, misschien zelfs een duik nemen. Dit weekend kan het, want het wordt warm. Maar 20 graden in oktober, dat hoort niet. Hoe berichten weermensen over het lekkere weer?

Zomers is het bijna, deze vrijdag, zaterdag en zondag. Het wordt warm herfstweer met 22, 23, en plaatselijk zelfs 24 graden.

Goed nieuws, dus. Of eigenlijk: slecht nieuws, want de hoge temperaturen komen door de opwarming van de aarde. Hoe gaan de weermensen, die we bij het achtuurjournaal horen, of die de berichten van Weerplaza verzorgen, eigenlijk om met het brengen van het ‘goede slechte nieuws’?

‘Ik hoef geen zuur sausje over het weerbericht’

“Ik weiger mee te gaan met de zuurpruimige gedachtegang dat we het altijd moeten hebben over de dramatische klimaatverandering als het lekker weer wordt,” zegt Marco Verhoef, weerman bij de NOS. “Dat zure sausje over het weerbericht, dat hoef ik niet.”

Hij zegt het vaak in een bijzin, voegt hij eraan toe, dat het wel erg warm is voor deze tijd van het jaar. “Maar dat zwartgallige van oh, oh, wat gaat het slecht, daar wordt het ook niet beter van.” Als iemand hem vraagt hoe het gaat met het klimaat dan zegt hij wel dat het niet goed gaat. “Die verantwoordelijkheid heb je als weerman wel, maar je bereikt er niets mee om steeds alles negatief te benaderen.”

Daar denken sommige van zijn collega’s anders over. Gerrit Hiemstra maakt soms een opmerking over klimaatverandering, en ook Peter Kuipers Munneke kan kritisch zijn. Roosmarijn Knol, weerpresentator van Omroep Brabant, probeert ‘bij de feiten te blijven’. “Ik zeg bijvoorbeeld niet dat het zacht weer is voor de tijd van het jaar, maar ik zeg dat het nu ruim 20 graden wordt, terwijl het normaliter eind oktober 13 graden is”, zegt ze. “Dan kunnen mensen zelf invullen dat het eigenlijk niet normaal is.”

Bij het journaal laat ze vaak foto’s zien. Vandaag bijvoorbeeld van mensen die op een bankje buiten zitten, gekleed in slechts een T-shirt, of die aan het sporten zijn. “Je ziet Nederlanders genieten, dan hoef ik niet meer te zeggen dat het lekker weer wordt. Maar ik wil dan ook niet vertellen dat het zorgwekkend is. Dat vind ik niet gepast. Dan verpest ik het plezier.”

‘Als het gebeurt moet je het er wel lekker van nemen’

“Wij zijn geen klimatologen”, zegt Wouter van Bernebeek, eigenaar van Onlineweather. “Dus we kunnen ook niet te veel ingaan op het langetermijnproces achter het weer. Dat is niet onze baan.”

Hij verzorgt vandaag elk uur het weerbericht op meerdere radiozenders. Hoe hij dat doet verschilt per zender. “Soms kan je wat meer vertellen, soms kan je alleen de feiten melden.”

Dit weekend zegt hij dat we te maken hebben met ‘uitzonderlijke’ temperaturen voor eind oktober. “Dat uitzonderlijke zeg ik erbij, zodat mensen doorhebben dat het niet normaal is, dit weer.” Van Bernebeek maakt zich wel zorgen, maar, vindt hij, “als het gebeurt moet je het er wel lekker van nemen”.

