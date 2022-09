Weer piept en kraakt de asielopvang. ‘Je hoopt dat weigerachtige gemeenten ook een keer opstaan’

Ruim een week. Zo lang zorgde de nieuwe noodopvanglocatie voor asielzoekers in het Groningse Zoutkamp (met 700 plekken) voor lucht in de asielopvangcrisis. Dinsdag stond de druk alweer vol op het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Coa), waardoor asielzoekers tot middernacht buiten in de kou moesten wachten op een slaapplek. Uiteindelijk moesten een leeg klaslokaal en de wachtkamer van het aanmeldcentrum dienst doen als slaapkamer.

Ook de komende dagen wordt het spannend. “Het is een heidens karwei om iedere dag asielzoekers een plek te bieden”, laat een woordvoerder van het Coa weten.

Dat komt doordat de crisisnoodopvang voor asielzoekers nog altijd houtje-touwtje is geregeld, bij gratie van vaak dezelfde gemeenten die het Coa helpen. Bijvoorbeeld Goes, waar burgemeester Margo Mulder op 9 september een belletje kreeg van staatssecretaris Eric van der Burg. Of ze alsjeblieft weer plekken kon vrijmaken, al was het maar voor een paar nachten.

Evenementen moeten doorgaan

In de Zeelandhallen, waar al 320 mannen worden opgevangen, kwamen nog eens 400 veldbedjes te staan voor de duur van tien dagen. Die voorwaarde stelde de gemeente, die vond dat evenementen wel moeten kunnen doorgaan.

“Je hoopt dat er na die tien dagen weer een mooiere opvang te vinden is. Dat weigerachtige gemeenten ook een keer opstaan. Maar ik vrees dat dat niet overal gebeurt", zegt burgemeester Mulder.

Dinsdag sloot de locatie in Goes haar deuren. Voor vrouwen en kinderen was elders een plek gevonden, maar enkele bussen vol met mannen reden ’s middags toch weer naar Ter Apel, een reis van drie uur en drie kwartier. Daar wachtten sommigen tot middernacht op een plek.

Ook kerken blijven ondertussen hulp bieden. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de kerkelijke vrijwilligers ermee zouden stoppen als de noodlocatie in Zoutkamp openging. Maar de hulp van de kerken is ook daarna noodzakelijk gebleken.

Mensen niet de rug toekeren

Kerken worden ondersteund door hulporganisatie Inlia. Ze gaan door met hun hulp, maar onder protest. “Dit is een overheidstaak, niet de onze”, zegt Inlia-directeur John van Tilborg. “Maar wij kunnen mensen niet de rug toekeren en zeggen: zoek het maar uit met de ellende. Dus gaan er ook vanavond weer bussen rijden.”

Het goede nieuws voor het Coa en de staatssecretaris is dat het cruiseschip Silja Europa woensdagochtend aanmeerde in Velsen-Noord. Met de gemeente Velsen is afgesproken dat tijdelijk 1000 tot 1200 asielzoekers op het schip worden opgevangen. De Silja Europa heeft plek voor ruim 3600 passagiers.

Maandag arriveren de eerste asielzoekers bij het schip, dat tot 1 maart volgend jaar aan de kade ligt. In de tussentijd wordt de kade gereedgemaakt. De brandweer en politie voeren veiligheidschecks uit, elektriciteit en ICT wordt aangelegd en catering wordt verzorgd.

Maar de noodopvang op het cruiseschip is slechts een pleister op de wond, zoals ook de opvanglocatie in Zoutkamp dat is. Dergelijke plekken lopen langzaam maar zeker vol, tot het moment dat er weer ergens een locatie sluit of er toevallig wat meer asielzoekers zich melden in Ter Apel. Een structurele oplossing is er nog niet.

