Weer minder mbo-studenten. ‘Vitale sectoren gaan hierdoor vastlopen’

Het aantal nieuwe mbo-studenten is sinds het begin van het collegejaar weer wat verder gedaald. Dat blijkt uit de aanmeldcijfers van de mbo-instellingen, verzameld door de MBO Raad. Waar in 2021 nog 153.800 studenten begonnen met hun opleiding, waren dat er afgelopen jaar 151.500.

De dalende trend in het mbo is al enkele jaren zichtbaar. Zo begonnen er in 2019 nog ruim 165.000 studenten met een mbo-opleiding, zo’n 14.000 meer dan in 2022. De MBO Raad wijt de daling aan de vergrijzende bevolking, maar ook aan de drang van jongeren om naar het hbo te gaan. “De druk op jongeren om te gaan voor ‘hoger is beter’ is nog steeds groot”, zegt Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad.

De daling van het aantal mbo-studenten is duidelijk te zien bij de beroeps opleidende leerweg (bol-opleidingen). Vooral opleidingen in de sectoren handel, mobiliteit en zakelijke dienstverlening hebben te maken met dalende studentenaantallen. Daarentegen zitten opleidingen van de beroeps begeleidende leerweg (bbl) in de lift, bijvoorbeeld in de zorg en techniek. Bij een bbl-opleiding combineert de student de opleiding met betaald werk.

‘Vitale sectoren kunnen vastlopen’

Door een gebrek aan mbo’ers kunnen “vitale sectoren in de samenleving vastlopen”, zegt Tekin. Hij noemt daarbij de grote landelijke ambities op het gebied van verduurzaming. “Heel actueel is dat veel mensen nu extra graag hun huis snel willen verduurzamen. Maar zonder goed opgeleide mbo’ers wordt er geen huis geïsoleerd en geen zonnepaneel aangesloten.”

Ook het hbo kampt met teruglopende studentenaantallen. Bij het begin van dit collegejaar stroomden er iets meer dan 140.000 studenten in, zo’n 5,5 procent minder dan het jaar daarvoor. Dit aantal zal teruglopen tot zo’n 104.500 in 2028, schat het ministerie.

Op veel universiteiten maakt men zich juist zorgen over een teveel aan studenten. In het eerste coronajaar piekte het aantal eerstejaars, en naar alle verwachting zet de toename de komende tijd verder door, deels door de toeloop van internationale studenten. Momenteel probeert de Tweede Kamer die instroom in te dammen, onder meer met een tijdelijke wervingsstop in het buitenland.

