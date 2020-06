Weer met honderden kinderen op school. ‘Vooral ouders vinden het spannend’

Alle klassen op basisscholen zullen vandaag weer zo goed als gevuld zijn. Sinds 16 maart zijn de basisschoolleerlingen de eerste schoolkinderen die weer volledig samen de klas in kunnen. Steeds meer (internationaal) onderzoek duidt er volgens het RIVM op dat jonge kinderen weinig besmettingsrisico’s met zich meebrengen. Bovendien zijn de ervaringen die scholen sinds 11 mei opdeden met handen wassen, looproutes en ‘anderhalvemetercontact’ met collega’s en ouders, overwegend positief geweest. Dus waarom zouden we ons zorgen maken als de scholen nu weer vollopen met honderden kinderen? Op een stadsschool in Rotterdam-Feyenoord en een schoolstichting in het Drentse Hoogeveen, waar corona-uitbraken zeer beperkt gebleven zijn, wordt het toch een spannende dag. Om andere redenen.

‘Het zijn vooral de ouders die het spannend vinden’

Ralf van Ipenburg, directeur van de Oranjeschool in Rotterdam

“Het zijn niet onze leerkrachten die bezorgd zijn om hun eigen gezondheid. Zij stonden er allemaal vanaf 11 mei, en zullen dat ook nu weer doen voor onze leerlingen. Verhalen over die paar scholen die moeten sluiten wegens een corona-uitbraak doen wel de ronde, maar meer om elkaar alert te houden op de afstandsregels. Het zijn vooral de ouders die het spannend vinden. Op 11 mei bracht maar de helft van de ouders hun kind weer naar school. In plaats van met halve klassen, zaten we dus met een kwart van de klas. We hebben een hele multiculturele populatie, en sommige ouders vertrouwden het nog niet. We hebben met iedereen contact opgenomen. Hun kinderen zijn het belangrijkste wat ouders hebben, die willen ze niet in gevaar brengen. Vorige week waren bijna alle kinderen, behalve die met verkoudheidsklachten, weer op school. Kinderen die de afgelopen weken niet gebracht zijn, hebben lesstof gemist. Het kost ons nu wel extra inspanning om dat in te lopen. Wij willen dat kinderen klaar zijn voor de volgende klas als de zomervakantie over zes weken begint. Ik ben echt heel benieuwd of ze, als ze vandaag dichter op elkaar komen te zitten, nog steeds allemaal komen.”

‘Houd de discipline er maar eens in’

Zweers Wijnholds, directeur-bestuurder van stichting Bijeen met zestien scholen rondom Hoogeveen

“Het wordt bij ons steeds zwaarder om de discipline erin te houden en de coronacrisis op de agenda te zetten. In de noordelijke provincies beleven we corona wat minder dan in het zuiden denk ik, maar we moeten ons wel aan dezelfde regels houden. Ik heb 190 medewerkers, een enkeling valt in een risicogroep, maar niemand is ziek geweest. Ook de kinderen op onze scholen hebben geen corona gehad. Ik moet er dan voor zorgen dat leraren, ouders en kinderen zich wel aan de regels blijven houden. Dat was nog niet zo makkelijk toen we bijvoorbeeld over de musical van groep 8 een besluit moesten nemen. Het was pijnlijk om zo’n belangrijk moment af te gelasten terwijl er niemand ziek was. Het kon eigenlijk alleen als alle scholen in de omgeving hetzelfde deden, en dat is dan ook zo afgesproken.

“Wat ik ook merk, is dat onze leerkrachten een beetje ‘schakelmoe’ worden: van thuisonderwijs, naar halve klassen met coronamaatregelen, naar nu weer hele klassen met maatregelen. En wat moeten we dan weer na de zomervakantie? Dat willen we zo snel mogelijk weten, zodat we niet in de vakantie weer maatregelen moeten gaan treffen.

“Ik verwacht dat kinderen vandaag allemaal gebracht worden. Zo’n 3 tot 4 procent kwam aanvankelijk niet. Dat waren vooral kinderen van ouders in de zorg, en uit migrantengezinnen. Maar de resultaten van het RIVM-onderzoek naar kinderen waren bemoedigend, en dat heeft ouders alsnog over de streep getrokken.”

Lees ook:

De coronajaargang heeft zijn schooldiploma ‘driedubbeldik’ verdiend

Voor alle geslaagde leerlingen mag vandaag de vlag uit. Een sober eerbetoon nu schoolfeest, uitjes en examenreis in het water vallen. Wat doet de coronacrisis met deze lichting?