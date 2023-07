Weer honderden ov-fietsen erbij: wat maakt de fiets zo populair?

De NS voegt weer honderden rijwielen toe aan het ov-fietsenarsenaal. Wat maakt de fiets zo populair?

Toeristen met grote backpacks, forenzen en dagjesmensen: wie een tijdje post bovenaan de uitgang van de ondergrondse fietsenstalling bij Amsterdam Centraal, ziet een grote variëteit aan gebruikers van de ov-fiets voorbijkomen. Bijvoorbeeld Willem ten Sythoff (19), die eindelijk een kamer heeft gevonden in de stad maar nog geen fiets heeft. “Dit is de tweede keer dat ik een ov-fiets heb gehaald.” Het is vooral handig als je “een beetje heen en weer moet”, zegt hij. “Dan is het chiller dan het gewone ov.”

Inger Kuin (39) is al ‘al jaren, sinds het begin’ fan van het vervoersmiddel. “Ik heb geen auto en reis al mijn hele leven met het ov. Heel af en toe zijn de fietsen weleens op, maar dat heb ik allang niet meer gehad.” Vandaag heeft ze meerdere afspraken en is een fiets dus wel handig. “Al zijn ze wel wat duurder geworden, dus nu denk ik wel iets meer na voordat ik er één haal.”

Ten Sijthoff en Kuin zijn vandaag goed voor twee van de vijf miljoen ritjes op een ov-fiets die er inmiddels per jaar worden gemaakt. Vijftien jaar geleden, toen de eerste ov-fietsen door Nederland reden, waren dat er jaarlijks nog 450.000 ritjes. De vraag blijft bovendien stijgen. “Begin juni hadden we een recordweek”, vertelt een woordvoerder van de NS. “Toen werden er 15 procent meer ritten gemaakt dan in dezelfde week het jaar daarvoor.” Dat kwam neer op in totaal 130.000 ov-fietsritten.

Op verschillende Amsterdamse stations, in Leiden en in Tilburg voegt de NS de komende tijd zo’n 1500 ov-fietsen toe aan het bestaande rijwielenpark. Maar er komt een punt dat de NS niet meer kan tegemoetkomen aan de vraag naar fietsen, waarschuwt de woordvoerder. “We willen natuurlijk graag aan de vraag voldoen, maar we hebben wel te maken met een beperkt aantal stallingsmogelijkheden.”

Een ergernis van veel ov-fietsgebruikers is dat je de fiets naar hetzelfde station moet brengen als waar je hem hebt gehaald. Voorlopig blijft dat echter zo, zegt de NS. “Anders zou er dagelijks een herverdeling van de fietsen plaats moeten vinden, wat kostbaar is. Ook is er op de stations waar fietsen dan ‘samenklonteren’ niet altijd plek.”

De fiets die Ten Sijthoff vandaag heeft meegekregen, ziet er wel een beetje roestig uit. Als een fiets kapot gaat, wordt hij gerepareerd op locatie, zegt de NS. Is hij echt zwaar gehavend, dan gaat hij naar een reparatieloods. Mocht hij echt niet te redden zijn, dan wordt de fiets uit elkaar gehaald. Bruikbare onderdelen worden in een nieuwe fiets gezet. In 2022 werden er ongeveer 65.000 reparaties uitgevoerd, laat de NS-woordvoerder weten. “Doordat het gebruik dit jaar fors toeneemt, zien we dat we dit jaar hoger uit gaan komen.”

Onlangs werd de prijs van een ov-fiets verhoogd naar 4,45 euro per etmaal. Maar de NS maakt geen winst op de fietsen.“We willen dat ook niet”, aldus de woordvoerder. “Daarom vind je de ov-fiets ook op de kleinere stations en ov-knooppunten.” Met de opbrengst wil de NS investeren in het nieuwe slot van de ov-fiets dat opengaat met je ov-chipkaart in plaats van met een sleutel. Ook werkt de NS aan nieuwe snellere uitgiftepunten en kwam er onlangs een proef met elektrische ov-fietsen.

Bij Amsterdam Centraal stapt Ingrid Kuin op de fiets. De helft van het jaar werkt ze in de Verenigde Staten, waar ze ook alles met het ov doet, al is dat een stuk lastiger dan in Nederland. “Mensen zijn daar geschokt dat ik geen auto heb. Maar ze vinden het ook wel inspirerend dat het kan.”

