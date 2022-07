Weer gaat het mis bij het studentencorps. ‘Vrouwen zeggen heel duidelijk: dit pikken wij niet’

Milou Deelen protesteerde in 2017 al tegen slutshaming bij de Groningse studentenvereniging Vindicat. Vijfenhalf jaar later bestaat het fenomeen nog steeds, dit keer gaat de ophef om seksistische uitspraken van leden van het Amsterdamsch studentencorps. Heeft ze nog hoop voor een inclusiever corps?

Mannen van de Amsterdamse vereniging ASC/AVSV deden onlangs heftige seksistische uitspraken. Verbaast dat u?

“Het verbaast me niet, maar het maakt me wel heel kwaad en treurig. Hoe kan het toch dat die mannen zó niet met hun tijd meegaan? Ik kan het me gewoon niet voorstellen dat je zo wilt zijn, en wat je daar dan persoonlijk aan hebt. Als het niet zo triest was, zou het bijna grappig zijn.”

Uw protestvideo tegen slutshaming ging in 2017 viraal. Is er sinds die tijd iets veranderd?

“Toen dit nieuws naar buiten kwam, dacht ik inderdaad even: is er dan helemaal niets gebeurd? Toch is het wel iets anders. Heel veel vrouwelijke leden hebben een protestbrief ondertekend waarin ze onder meer aandringen op het ontslag van de leden die over de schreef gingen. Ze zeggen heel duidelijk: dit pikken wij niet.”

In welk opzicht is dat anders dan vroeger?

“Ik stond er vijfenhalf jaar geleden helemaal alleen voor. Toen ik het seksisme aankaartte bij Vindicat, was iedereen geschokt. Ook de vrouwen. Zij wuifden het weg, uit naam van de traditie of omdat het ‘maar een grapje’ was. Ik heb ze expliciet gevraagd om me bij te staan, maar dat deden ze niet. Nu zijn veel vrouwen wel zo ver. Het zou alleen mooi zijn als mannen zich ook uitspraken.”

Dat doen ze. De brief is ook ondertekend door mannen, en drie mannendisputen hebben zelfs excuses aangeboden dat zij niet eerder afstand namen.

Verbaasd: “Echt? Nou, dat is dan heel mooi nieuws. Ook daar verandert blijkbaar iets.”

Toch is seksisme nog lang niet uitgeroeid, blijkt wel uit dit incident. Denkt u wel eens: dit is onbegonnen werk?

“Dat schiet inderdaad wel eens door me heen. Dit incident laat maar weer eens zien dat de cultuurverandering wel heel erg langzaam gaat. Oudere leden hebben jarenlang gehoord dat vrouwen hoeren zijn, en geven dit nu door aan jongeren. Zo blijft het systeem in stand. En wat ik nog het ergst vind: ze wanen zich blijkbaar onaantastbaar. Dat vind ik heel erg eng.”

De voorzitter van de vereniging - een vrouw - zei eerder in Trouw dat ze hard werkt aan een cultuuromslag. Welke tip wilt u haar meegeven?

“Royeer de daders. De tijd is voorbij dat je dit soort uitspraken afdeed met een korte schorsing. Je kunt in 2022 simpelweg niet meer zo over vrouwen praten. Maar goed, het is en blijft natuurlijk symptoombestrijding. Uiteindelijk moeten de mannen emanciperen. Dat kan alleen door vanaf dag één duidelijk te maken dat er geen plek is voor seksisme in de vereniging.”

