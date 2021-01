Wéér explosie bij een Poolse supermarkt, de eigenaar wijst naar de concurrentie

Ze waren er al bevreesd voor op het Tilburgse Paletplein. Na de aanslagen van vorige maand op Poolse supermarkten in Aalsmeer en Beverwijk (twee keer) zou zo maar eens de Warszawa XL in Tilburg-West de volgende kunnen zijn. Net als de supermarkten in Noord-Holland is immers ook deze winkel eigendom van de familie Mahmoed. Hele aardige mensen, daar niet van, haasten collega-ondernemers zich te zeggen. Maar één plus één kan nu eenmaal weleens twee zijn. Of, zoals in dit geval, is drie plus één vier.

Want maandagochtend in alle vroegte is inderdaad de Tilburgse vestiging de volgende supermarkt van de familie Mahmoed die na een explosie in vlammen opgaat. “Je vraagt je af wat er aan de hand is”, zegt opticien Marcel de Haas die een paar panden verderop zit. “Er zijn genoeg Poolse supermarkten in Nederland, niet alleen die paar van hem. Toch worden juist deze uitgekozen. Ik kwam de afgelopen weken vaak de hoek om rijden, waarbij ik dacht: ‘O, gelukkig, hij staat er nog’. Maar nu is het dus toch gebeurd.”

De daders maakten er geen half werk van, gistermorgen rond half drie. Van de bergingen in de twaalfhoge flat iets verderop, zijn vele ramen gesprongen. De ingang van de supermarkt is een gapend gat, daarboven hangt de helft van de letters op half elf. Piekarnia (Pools voor bakkerij) staat op een van de luifels die wonderwel overeind staat. Ook de achterpui is door de klap zwaar beschadigd. Op de stoep ligt een rood krat Zywiec, ontdaan van zijn flessen.

Een soortgelijke aanslag

Een omwonende zou vlak voor de explosie mensen hebben horen timmeren. De politie wil niets kwijt over wat deze getuige verder heeft verteld. Wel zegt een woordvoerder dat de afgelopen weken ‘zichtbare en onzichtbare maatregelen’ zijn genomen rondom de supermarkt, zonder op details in te gaan. “Uiteraard hebben we nu uitgebreid contact met de onderzoeksteams die met de eerdere explosies bezig zijn.”

Warszawa XL is een van de vijf Poolse supermarkten in Tilburg. Slechts één daarvan heeft daadwerkelijk een Poolse eigenaar. De afgelopen jaren zijn vooral Iraakse Koerden in deze markt gestapt. Hun producten zijn Pools, de communicatie op sociale media verloopt in het Pools en ook alle informatie in de winkel is in het Pools. In een interview met De Telegraaf uitte Mohamed Mahmoed na de eerdere aanslagen op zijn winkels het vermoeden dat de bommen zo maar eens het werk van concurrenten zou kunnen zijn. “Mijn zaken gaan ten koste van anderen. De meeste eigenaren zijn landgenoten. Deze aanslagen komen uit de eigen gemeenschap.”

Mahmoed opende in korte tijd een groot aantal supermarkten, behalve de getroffen winkels onder meer in Vlaardingen, Schiedam, Naaldwijk en Lisse. Behalve de winkels van Mohamed Mahmoed (voormalig jeugdspeler van PSV en tegenwoordig voetballend voor tweede divisionist Quick Boys) was vorige maand ook een andere Iraaks-Koerdische ondernemer het slachtoffer van een soortgelijke aanslag. De eigenaar van deze Poolse supermarkt in Heeswijk-Dinther heeft dezelfde achternaam en houdt het zelf daarom op een vergissing van de daders.

Een half etmaal na de explosie in Tilburg hangt er nog steeds een brandlucht rond de getroffen supermarkt. Warszawa XL is niet de enige Poolse zaak in dit winkelcentrum. Dat is geen toeval, zegt Pawel Szczotka, ondernemer in auto-onderdelen (en wel een echte Pool). Hij is hier vier maanden geleden vanuit een ander gedeelte van Tilburg naartoe verhuisd, juist omdat de supermarkt zich hier een paar weken later zou vestigen. “Ik dacht dat de klanten dan ook wel naar mij zouden komen. Dat werkte. Voor mij is dit dus ook pech, al was ik er al wel bang voor na de eerdere aanslagen.”

