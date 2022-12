Weer een stapje dichter bij die snellere verbinding van Noord-Nederland en de Randstad

Er is waarschijnlijk geld op komst voor de aanleg van de Lelylijn, de spoorlijn die Groningen, via Friesland, moet gaan verbinden met de Randstad. De Europese transportministers besloten vandaag dat die verbinding onderdeel wordt van het Europees erkende spoornetwerk, waardoor de lijn kans maakt op een Europese subsidie.

Dat geld is nodig. Het kabinet sprak in het coalitieakkoord af 3 miljard euro opzij te zetten voor de aanleg van de lijn. De overige verwachte 3 tot 6 miljard moet komen vanuit Europese fondsen en uit de regio zelf. Hoeveel geld in Brussel beschikbaar is voor de Lelylijn is nog onbekend. Ook moet het Europees Parlement nog akkoord gaan met het besluit om de lijn op te nemen in het Europese spoornetwerk, het zogeheten Trans-Europese Transport-netwerk.

Noord-Nederland maakt zich al jaren hard voor een betere en snellere spoorverbinding tussen de noordelijke provincies en de Randstad. Op dit moment gaan de treinen naar Groningen over een traject over Meppel en Zwolle en is er regelmatig sprake van vertraging of uitval in de verbinding.

Kritiek

Kritiek klonk volop toen Noord-Nederland bijna niet voorkwam in de overheidsplannen om de komende jaren flink te investeren in nieuwe verbindingen en sporen voor het openbaar vervoer. Volgens die plannen, die vorige maand werden aangekondigd, investeert het kabinet de komende jaren 7,5 miljard in de verbetering van de infrastructuur in Nederland. 4,1 miljard gaat bijvoorbeeld naar het uitbreiden van de Noord-Zuidmetrolijn in Amsterdam, die zal worden doorgetrokken naar Schiphol. Noord-Nederland kreeg slechts een ruime driehonderd miljoen toebedeeld.

“Een scheve verdeling”, noemde CU-Kamerlid Stieneke van der Graaf dat toen. Teleurgesteld wees zij erop dat een begeerde spoorlijn tussen Groningen en Enschede geen geld zou krijgen. Volgens staatssecretaris Vivianne Heijnen (infrastructuur) zou dat komen omdat ‘de koppeling met woningbouw onvoldoende te maken viel’. “Het noorden kan niet afgedaan worden met een verwijzing naar de Lelylijn, want die ligt er pas over tien tot vijftien jaar. Er zijn ook nu knelpunten die moeten worden opgelost”, sprak CDA-Kamerlid Harry van der Molen.

Hoewel nog onduidelijk is hoe de Lelylijn zal lopen, ligt wel het plan op tafel om deze door te trekken richting Duitsland. Daardoor zal Nederland ook beter verbonden zijn met Noord-Duitsland en Scandinavië. De Europese Unie wil korte vluchten tot circa 750 kilometer vervangen door snelle treinverbindingen.

