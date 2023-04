Weer een explosie in Rotterdam. Wat is daar aan de hand?

De nieuwe ontploffing zorgde voor beschadigingen aan een portiek, ruit en een auto, meldt de politie. Er zijn geen gewonden gevallen. Of er een verband is tussen de explosies, wie het doelwit was en wie erachter zit(ten) is nog onduidelijk. Politie Rotterdam is het onderzoek gestart en is nog op zoek naar getuigen.

De explosies passen in een stijgende trend van de afgelopen twee jaar. Waar in 2021 twaalf explosies plaatsvonden in Rotterdam, waren dat er 49 in 2022. “Exacte cijfers van dit jaar hebben we nog niet, maar ik durf wel te stellen dat die stijging nog veel verder is doorgezet,” aldus een woordvoerder van politie. Met name Rotterdam-Zuid is vaak doelwit, Rotterdam-Stad en Rotterdam-Oost delen de tweede plek. Maar volgens de woordvoerder gebeurt het ‘eigenlijk overal’.

Drugsgerelateerd

De aard en schade van explosies verschillen nogal, laat de woordvoerder weten. Soms leggen daders een cobra voor een deur, of ze tapen illegaal vuurwerk ergens aan vast of stoppen iets door de brievenbus. Ook fabriceren ze soms zelf iets wat ze op afstand kunnen laten ontploffen. De schade bestaat uit een paar gesprongen ruiten en ontwrichte deuren, tot aan verwoeste voorgevels.

Hoewel aanstichters regelmatig worden aangehouden, is het moeilijk om erachter te komen wat er precies speelt. Het grootste deel is drugsgerelateerd. “Slachtoffers of doelwitten van explosies willen vaak niet verklaren omdat ze zelf in het criminele circuit zitten. En de uitvoerders hebben vaak geen idee waarom ze iets tot ontploffing brengen, zij hebben slechts de opdracht gekregen”, licht de woordvoerder toe. Als het niet om drugs gaat, gaat het meestal om relationele ruzies zoals een rancuneuze ex of een zakelijk conflict.

