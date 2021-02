Weer een dag ‘ijsvrij’. Zijn we voorzichtiger geworden?

“Volgens mij wordt de soep ook weer niet zo heet gegeten als ze gisteren opgediend leek te worden,” zegt Manon van Essen, persvoorlichter van de Algemene Onderwijsbond (AOb). “Zondagavond regende het bij ons in de appgroep vragen van collega’s met schoolgaande kinderen, over de basisscholen die aankondigden dicht te blijven. Ik heb begrepen dat veel scholen dat hebben bijgesteld en in plaats daarvan wat later zijn begonnen.”

Aangezien de meeste kinderen in de buurt van hun basisschool wonen, rijst de vraag of het überhaupt wel nodig was om de scholen nog een extra dag dicht te houden. Van Essen: “Het is natuurlijk ook afhankelijk van waar de leerkrachten wonen. Dat wisselt per school.”

Extreme weersomstandigheden

Voor corona kwam het wel vaker voor dat het leraren soms niet lukte op tijd op school te komen vanwege extreme weersomstandigheden, legt Claudia Verhoeven uit, woordvoerder van de PO-raad, de sectororganisatie van het primair onderwijs. “Scholen vingen dit vaak op door klassen te verdelen over de school of een aantal klassen samen te voegen in een gymlokaal. Omdat we zoveel mogelijk met de bubbels van leerlingen werken, zoals de protocollen voorschrijven, wordt het lastig om de klassen te mixen. Dit zijn best uitzonderlijke tijden: een pandemie én code rood.”

Twee keer code rood in minder dan twee weken tijd blijkt toeval en geen overdreven of angstvallig besluit van het KNMI. “De laatste keer dat er op landelijk niveau code rood werd afgeroepen was in februari 2012,” zegt Charlotte Fijnaut, persvoorlichter van het KNMI. “Tussendoor wel een aantal keer code rood voor provincies. Als je de cijfers erbij pakt, zie je dat dat per provincie code rood één keer per een of twee jaar geldt.” Code rood wordt dus niet vaker dan tien jaar geleden afgeroepen, de situatie van de maand februari van dit jaar blijkt een unicum.

Ervaring met online onderwijs

De ervaring die scholen nu hebben opgedaan met het online onderwijs speelt ook een rol, vervolgt Verhoeven. “We zien dat scholen daar nu sneller voor kiezen op momenten dat het lastiger is om fysiek onderwijs te verzorgen. Als een school de avond van tevoren een inventarisatie maakt en concludeert dat de helft van de leraren niet naar school kan komen, is het online onderwijs een mooie oplossing. Leraren hebben daar bovendien al enige tijd mee kunnen oefenen.”

Toch zochten een aantal scholen naar manieren om toch fysiek les te geven vandaag. “We hebben vandaag ook gezien dat er bijvoorbeeld een paar klassen thuis bleven zodat de rest wel naar school kon komen. Of scholen die ouders appten wanneer de leraar op school was, zodat het kind toch gebracht kon worden.”

